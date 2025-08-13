Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

4 Pesepakbola Top yang Jadi Pesaing Mees Hilgers di Crystal Palace, Nomor 1 Bek Timnas Inggris

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 13 Agustus 2025 |17:25 WIB
4 Pesepakbola Top yang Jadi Pesaing Mees Hilgers di Crystal Palace, Nomor 1 Bek Timnas Inggris
Pemain Timnas Indonesia, Mees Hilgers. (Foto: Instagram/meeshilgerss)
A
A
A

ADA 4 pesepakbola top yang bakal jadi pesaing Mees Hilgers di Crystal Palace jika sang pemain benar-benar bergabung dengan klub berjuluk The Eagles tersebut. Para pesaing ini merupakan bek-bek andalan Palace yang jelas memiliki posisi bermain yang sama dengan Hilgers.

Mees Hilgers, pemain Timnas Indonesia yang saat ini membela FC Twente, dikabarkan semakin dekat dengan kepindahan ke klub Liga Inggris, Crystal Palace. Jika transfer ini terwujud, Hilgers akan menghadapi persaingan ketat untuk memperebutkan posisi inti di lini belakang The Eagles.

Kabar mengenai kepindahan Mees Hilgers ke Crystal Palace semakin menguat setelah berbagai media Belanda, seperti Twente Insite, melaporkan negosiasi sedang berlangsung. Disebutkan pula kesepakatan pribadi antara Hilgers dan klub sudah tercapai.

Meski ada minat dari klub-klub Spanyol dan Italia, Crystal Palace disebut-sebut sebagai yang terdepan untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 24 tahun itu. Jika transfer ini benar terjadi, Hilgers akan menghadapi tantangan besar untuk beradaptasi dengan Premier League dan bersaing dengan nama-nama besar.

Berikut 4 Pesepakbola Top yang Jadi Pesaing Mees Hilgers di Crystal Palace:

1. Marc Guehi

Marc Guehi
Marc Guehi

Guehi adalah bek tengah andalan Crystal Palace. Pemain berusia 25 tahun ini juga merupakan bagian dari Timnas Inggris.

Kualitasnya sudah tidak diragukan lagi, terbukti dengan penampilannya yang konsisten di Premier League. Guehi memiliki kemampuan interception dan tekel yang sangat baik, menjadikannya pilar tak tergantikan di lini belakang tim. Mees Hilgers harus berjuang ekstra keras jika ingin menggeser posisinya.

2. Maxence Lacroix

Maxence Lacroix
Maxence Lacroix

Maxence Lacroix merupakan bek asal Prancis yang salah satu andalan di Crystal Palace. Pemain ini dikenal memiliki kecepatan yang luar biasa, sehingga sangat efektif dalam menghentikan serangan balik lawan.

Lacroix juga kuat dalam duel udara dan memiliki kemampuan membaca permainan yang mumpuni. Tak heran pada musim 2024-2025, Lacroix mencatatkan 35 penampilan di Liga Inggris.

 

