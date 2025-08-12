Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Gabung Crystal Palace, Mees Hilgers Jadi Pemain Pertama Indonesia yang Merumput di Premier League?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 12 Agustus 2025 |11:13 WIB
Gabung Crystal Palace, Mees Hilgers Jadi Pemain Pertama Indonesia yang Merumput di Premier League?
Mees Hilgers bukan pemain pertama Indonesia yang main di Premier League. (Foto: Instagram/@meeshilgerss)
JIKA gabung Crystal Palace, Mees Hilgers menjadi pemain pertama Timnas Indonesia yang main di Premier League? Sejumlah media-media Inggris dan Belanda mengabarkan Mees Hilgers masuk radar klub Premier League atau Liga Inggris, Crystal Palace.

“Crystal Palace sedang melakukan negosiasi dengan FC Twente untuk merekrut pemain Indonesia, Mees Hilgers. Kesepakatan pribadi antara klub dan perwakilan pemain telah tercapai. Transfer ini segera disepakati meskipun ada minat dari klub-klub Spanyol dan Italia,” tulis @Slimeycpfc.

Mees Hilgers dikabarkan segera gabung Crystal Palace. (Foto: X@@Slimeycpfc)
Mees Hilgers dikabarkan segera gabung Crystal Palace. (Foto: X@@Slimeycpfc)

Media Belanda seperti @WFCGRONINGEN dan Twente Insite pun mengutip pernyataan di atas. “Mees Hilgers tampaknya akan meninggalkan FC Twente. Ada banyak minat dari luar Belanda, tapi Crystal Palace yang memimpin perburuan,” tulis @WFCGRONINGEN.

Jurnalis Twente Insite, Tijmen van Wissing, mencari kebenaran informasi di atas. “Ketertarikan Crystal Palace pada Mees Hilgers masih belum diketahui,” tulis Tijmen van Wissing di akun X-nya, @vanwissing.

1. Pemain Pertama Indonesia yang Main di Premier League?

Jika gabung Crystal Palace, Mees Hilgers akan tercatat sebagai pemain pertama Indonesia yang main di Premier League? Usut punya usut, Mees Hilgers bukanlah orang pertama Indonesia yang main di kasta tertinggi sepakbola Inggris tersebut.

Medio enam bulan lalu, Premier League merilis daftar negara yang mengirim pemain untuk merumput di kompetisi mereka. Dalam unggahan itu, Premier League menyebut Indonesia diwakili Jordi Amat yang pernah membela Swansea City pada 2013-2018.

 

