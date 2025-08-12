Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Masyarakat Belanda Tak Percaya Mees Hilgers Resmi Gabung Crystal Palace: Berita Palsu!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 12 Agustus 2025 |06:36 WIB
Masyarakat Belanda Tak Percaya Mees Hilgers Resmi Gabung Crystal Palace: Berita Palsu!
Masyarakat Belanda tak percaya Mees Hilgers gabung Crystal Palace. (Foto: Instagram/@meeshilgerss)
A
A
A

MASYARAKAT Belanda tak percaya bek Timnas Indonesia Mees Hilgers gabung Crystal Palace pada bursa transfer musim panas 2025. Mereka menyebut rumor yang beredar hanya berita palsu dan tak bisa dipertanggungjawabkan.

Sekadar diketahui, Mees Hilgers dikabarkan meninggalkan FC Twente pada bursa transfer musim panas 2025, sekalipun masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2026. Tanda-tanda Mees Hilgers angkat kaki dari FC Twente terlihat jelas.

Manajemen FC Twente memilih mendatangkan bek Shakhtar Donetsk, Stav Lemkin. Selain itu saat FC Twente kalah 0-1 dari PEC Zwolle di laga pembuka Eredivisie 2025-2026 pada Minggu 10 Agustus 2025 malam WIB, Mees Hilgers tak masuk ke dalam skuad.

1. Tiba-Tiba Dikaitkan dengan Crystal Palace

Tiba-tiba saja Mees Hilgers dikaitkan dengan Crystal Palace. Akun X @Slimeycpfc yang pertama kali melemparkan rumor di atas.

Mees Hilgers dikabarkan segera gabung Crystal Palace. (Foto: X/@Slimeycpfc)
Mees Hilgers dikabarkan segera gabung Crystal Palace. (Foto: X/@Slimeycpfc)

“Crystal Palace sedang melakukan negosiasi dengan FC Twente untuk merekrut pemain Indonesia, Mees Hilgers. Kesepakatan pribadi antara klub dan perwakilan pemain telah tercapai. Transfer ini segera disepakati meskipun ada minat dari klub-klub Spanyol dan Italia,” tulis @Slimeycpfc.

“Saya tidak biasa membicarakan soal transfer. Namun, saya memiliki koneksi di dalam Crystal Palace. Sosok itu yakin transfer ini akan terjadi,” sambung @Slimeycpfc.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180999/ole_romeny_berpotensi_gabung_persib_bandung_pada_januari_2026_pssi-GYR3_large.jpg
Persib Bandung Disamakan seperti Real Madrid jika Ole Romeny dan Joey Pelupessy Gabung pada Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180989/joey_pelupessy_dikabarkan_masuk_radar_persib_bandung_beckhamput7-X2Br_large.jpg
Semua Pemain Ingin Gabung Persib Bandung, Pemain Timnas Indonesia Joey Pelupessy Merapat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180982/marselino_ferdinan_hampir_gabung_persib_bandung_di_bursa_transfer_musim_panas_2025_aldi_chandra_okezone-RZbv_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Hampir Gabung Persib Bandung, Kontraknya Tembus Rp3 Miliar per Musim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179870/ole_romeny_disebut_akan_gabung_persib_bandung-fNlD_large.jpg
Suporter Optimistis Ole Romeny Gabung Persib Bandung: Michael Essien Saja Pernah Didatangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646445/nova-arianto-resmi-latih-timnas-indonesia-u20-fdh.webp
Nova Arianto Resmi Latih Timnas Indonesia U-20
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/tim_snooker_putra_indonesia_mengguncang_oman_world.jpg
Tim Snooker Indonesia Libas China 3-1 di Oman World Cup, Ketenangan Meja Jadi Senjata Maut Merah Putih
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement