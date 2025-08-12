Masyarakat Belanda Tak Percaya Mees Hilgers Resmi Gabung Crystal Palace: Berita Palsu!

MASYARAKAT Belanda tak percaya bek Timnas Indonesia Mees Hilgers gabung Crystal Palace pada bursa transfer musim panas 2025. Mereka menyebut rumor yang beredar hanya berita palsu dan tak bisa dipertanggungjawabkan.

Sekadar diketahui, Mees Hilgers dikabarkan meninggalkan FC Twente pada bursa transfer musim panas 2025, sekalipun masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2026. Tanda-tanda Mees Hilgers angkat kaki dari FC Twente terlihat jelas.

Manajemen FC Twente memilih mendatangkan bek Shakhtar Donetsk, Stav Lemkin. Selain itu saat FC Twente kalah 0-1 dari PEC Zwolle di laga pembuka Eredivisie 2025-2026 pada Minggu 10 Agustus 2025 malam WIB, Mees Hilgers tak masuk ke dalam skuad.

1. Tiba-Tiba Dikaitkan dengan Crystal Palace

Tiba-tiba saja Mees Hilgers dikaitkan dengan Crystal Palace. Akun X @Slimeycpfc yang pertama kali melemparkan rumor di atas.

Mees Hilgers dikabarkan segera gabung Crystal Palace. (Foto: X/@Slimeycpfc)

“Crystal Palace sedang melakukan negosiasi dengan FC Twente untuk merekrut pemain Indonesia, Mees Hilgers. Kesepakatan pribadi antara klub dan perwakilan pemain telah tercapai. Transfer ini segera disepakati meskipun ada minat dari klub-klub Spanyol dan Italia,” tulis @Slimeycpfc.

“Saya tidak biasa membicarakan soal transfer. Namun, saya memiliki koneksi di dalam Crystal Palace. Sosok itu yakin transfer ini akan terjadi,” sambung @Slimeycpfc.