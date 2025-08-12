Gianluigi Donnarumma Gabung Manchester United Setelah Dicoret dari Skuad PSG Jelang Piala Super Eropa 2025?

GIANLUIGI Donnarumma gabung Manchester United setelah dicoret dari skuad Paris Saint-Germain (PSG) jelang melawan Tottenham Hotspur di Piala Super Eropa 2025? Kabar mengejutkan datang dari Parc des Princes yang notabene markas PSG.

Pelatih PSG Luis Enrique mengumumkan daftar 22 pemain yang dipersiapkan menghadapi Tottenham Hotspur di Piala Super Eropa 2025, Kamis 14 Agustus 2025 pukul 02.00 WIB. Dari 22 pemain yang dibawa ke Udine, Italia, tidak terdapat nama Gianluigi Donnarumma.

1. Gianluigi Donnarumma Kecewa

Gianluigi Donnarumma akan meninggalkan PSG. (Foto: X/@FabrizioRomano)

Jurnalis Italia Fabrizio Romano mengatakan Gianluigi Donnarumma kecewa atas keputusan tersebut. Fabrizio Romano mengatakan Gianluigi Donnarumma akan meninggalkan PSG pada bursa transfer musim panas 2025.

“Gigio Donnarumma kecewa setelah tidak masuk ke dalam skuad PSG di Piala Super Eropa. Ia meminta klarifikasi soal posisinya di PSG setelah gagal mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dan bergabungnya Lucas Chevalier. Gigio 100 persen meninggalkan PSG,” kata Fabrizio Romano, Okezone mengutip dari akun X-nya, @FabrizioRomano.

2. Gabung Manchester United?

Menurut laporan Sky Sport Italia, PSG sudah membanderol Gianluigi Donnarumma di angka 20-30 juta euro. Harga Gianluigi Donnarumma terhitung miring karena kontrak kiper bertinggi badan 196 sentimeter itu hanya tersisa satu musim lagi.

Lantas, siapa saja klub yang meminati pahlawan Timnas Italia saat juara Piala Eropa 2020 tersebut? Berdasarkan laporan Gazeta Express, ada tiga klub yang meminati Gianluigi Donnarumma, yakni Chelsea, Manchester City dan Manchester United.