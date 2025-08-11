Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sering Menang di JIS, Persija Jakarta Jamu Persib Bandung di Hadapan 72.000 Penonton?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 11 Agustus 2025 |06:34 WIB
Sering Menang di JIS, Persija Jakarta Jamu Persib Bandung di Hadapan 72.000 Penonton?
Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung berpotensi digelar di JIS. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
PERSIJA Jakarta sering menang di Jakarta International Stadium (JIS). Terbaru, Persija Jakarta menang 4-0 atas Persita Tangerang di laga pembuka Super League 2025-2026 yang berlangsung di JIS pada Minggu, 10 Agustus 2025 malam WIB. Demi melanjutkan tren positif, apakah Persija Jakarta akan menjamu juara bertahan Super League, Persib Bandung, di JIS?

Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Persija Jakarta, Ferry Indrasjarief menilai opsi menggelar laga Persija Jakarta vs Persib Bandung di JIS terbuka dan berharap bisa terjadi. Ia mengatakan kemungkinan Persija Jakarta menjamu Persib Bandung di JIS itu terbuka setelah mendapatkan nilai bagus berdasarkan hasil asesmen pihak kepolisian.

Persija Jakarta sering menang saat di main di JIS. (Foto: Persija Jakarta)

Bung Ferry -sapaan akrab Ferry Indrasjarief- mengatakan JIS dapat nilai 8,8 dalam asesmen jelang Super League 2025-2026. Poin itu membuat panpel Persija Jakarta kini diizinkan untuk membuka tier tiga JIS agar The Jakmania dapat memadati stadion dengan kuota hingga 72 ribu penonton.

"Tapi, apakah kita akan buka sampai 72 ribu? Kita akan diskusikan lagi sama Ketua Umum Jakmania (Diky Soemarno). Karena dia yang tahu massanya gimana. Kan enggak mungkin kalau pertandingan lawan tim yang payah, kita buka 3 tier gitu kayaknya sulit lah," kata Bung Ferry kepada wartawan termasuk Okezone, Minggu 10 Agustus 2025.

1. Pesan kepada The Jakmania

Sejauh ini banyak The Jakmania yang menginginkan agar duel Persija Jakarta vs Persib Bandung diadakan di JIS. Namun, ia juga mengingatkan suporter untuk bisa tertib. Karena izin kapasitas besar itu bisa saja berubah jika ada kejadian penonton masuk ke lapangan.

"Kalau ternyata masih banyak yang mencoba turun gitu ya. Karena ini juga dari polisi juga udah wanti-wanti. Kita boleh buka tier 3, tapi mereka tetap akan evaluasi tiap pertandingan. Kalau selalu ada kejadian, mereka akan kemungkinan akan mengurangi lagi izin untuk tier 3. Mereka akan tinjau ulang lagi. Jadi ini sekali lagi harapan kita ya, supaya benar-benar nanti setiap pertandingan kita bisa berjalan dengan aman-nyaman buat semua,” tuturnya.

 

