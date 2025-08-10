Klasemen Super League 2025-2026 di Pekan Pertama: Persija Jakarta di Puncak, Ungguli Malut United dan Persib Bandung!

Allano Lima cetak dua gol sekaligus bantu Persija Jakarta menang 4-0 atas Persita Tangerang di pekan pembuka Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@persija)

KLASEMEN Super League 2025-2026 di pekan pertama telah diketahui. Hasilnya, Persija Jakarta untuk sementara memuncaki klasemen Super League 2025-2026 dengan tiga angka dan selisih empat gol. Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- mendapatkan hasil positif di pekan pembuka Super League 2025-2026 saat menjamu Persita Tangerang di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (10/8/2025) malam WIB.

Setelah melalui 90 menit pertandingan, Persija Jakarta asuhan Mauricio Souza ini menang 4-0 atas Persita Tangerang. Gol-gol Persija Jakarta dalam laga ini dicetak Rizky Ridho pada menit 30, Allano Lima (69’ dan 90+1’) dan Maxwell Souza (72’).

1. Poin Persija Jakarta Disamai 5 Klub Lain

Malut United menang 3-1 atas Dewa United di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@malutunitedfc)

Persija Jakarta bukanlah satu-satunya klub yang meraih kemenangan di pekan pertama Super League 2025-2026. Selain Persija Jakarta ada Malut United, Persib Bandung, Persis Solo, Borneo FC dan PSIM Yogyakarta yang sama-sama meraih kemenangan.

Malut United secara luar biasa menang 3-1 atas raksasa Dewa United. Hebatnya kemenangan dicetak Malut United di kandang lawan. Kemudian Persib Bandung, menumbangkan Semen Padang 2-0 di kandang sendiri.

Persis Solo juga mendapatkan hasil positif setelah menang 2-1 di markas Madura United. Bagaimana dengan Borneo FC dan PSIM Yogyakarta? Borneo FC menang 1-0 atas Bhayangkara FC, begitu juga dengan PSIM Yogyakarta yang membungkam Persebaya Surabaya 1-0.

Untuk sementara Malut United, Persib Bandung, Persis Solo, Borneo FC dan PSIM Yogyakarta berturut-turut menempati posisi dua, tiga, empat, lima dan enam. Berhubung masih pekan pembuka, apa pun masih bisa terjadi di Super League 2025-2026.