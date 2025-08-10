Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Klasemen Super League 2025-2026 di Pekan Pertama: Persija Jakarta di Puncak, Ungguli Malut United dan Persib Bandung!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |21:03 WIB
Klasemen Super League 2025-2026 di Pekan Pertama: Persija Jakarta di Puncak, Ungguli Malut United dan Persib Bandung!
Allano Lima cetak dua gol sekaligus bantu Persija Jakarta menang 4-0 atas Persita Tangerang di pekan pembuka Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

KLASEMEN Super League 2025-2026 di pekan pertama telah diketahui. Hasilnya, Persija Jakarta untuk sementara memuncaki klasemen Super League 2025-2026 dengan tiga angka dan selisih empat gol. Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- mendapatkan hasil positif di pekan pembuka Super League 2025-2026 saat menjamu Persita Tangerang di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (10/8/2025) malam WIB.

Setelah melalui 90 menit pertandingan, Persija Jakarta asuhan Mauricio Souza ini menang 4-0 atas Persita Tangerang. Gol-gol Persija Jakarta dalam laga ini dicetak Rizky Ridho pada menit 30, Allano Lima (69’ dan 90+1’) dan Maxwell Souza (72’).

1. Poin Persija Jakarta Disamai 5 Klub Lain

Malut United menang 3-1 atas Dewa United di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@malutunitedfc)
Malut United menang 3-1 atas Dewa United di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@malutunitedfc)

Persija Jakarta bukanlah satu-satunya klub yang meraih kemenangan di pekan pertama Super League 2025-2026. Selain Persija Jakarta ada Malut United, Persib Bandung, Persis Solo, Borneo FC dan PSIM Yogyakarta yang sama-sama meraih kemenangan.

Malut United secara luar biasa menang 3-1 atas raksasa Dewa United. Hebatnya kemenangan dicetak Malut United di kandang lawan. Kemudian Persib Bandung, menumbangkan Semen Padang 2-0 di kandang sendiri.

Persis Solo juga mendapatkan hasil positif setelah menang 2-1 di markas Madura United. Bagaimana dengan Borneo FC dan PSIM Yogyakarta? Borneo FC menang 1-0 atas Bhayangkara FC, begitu juga dengan PSIM Yogyakarta yang membungkam Persebaya Surabaya 1-0.

Untuk sementara Malut United, Persib Bandung, Persis Solo, Borneo FC dan PSIM Yogyakarta berturut-turut menempati posisi dua, tiga, empat, lima dan enam. Berhubung masih pekan pembuka, apa pun masih bisa terjadi di Super League 2025-2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/49/3182899/federico_barba-LeqY_large.jpg
Bojan Hodak Bicara soal Peran Vital Federico Barba di Lini Pertahanan Persib Bandung, Puji Pengalaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/49/3182395/eksel_runtukahu_bintang_kemenangan_2_1_persija_jakarta_atas_arema_fc_media_persija-LHq3_large.JPG
Eksel Runtukahu Banjir Pujian Usai Cetak 2 Gol Kemenangan 2-1 Persija Jakarta atas Arema FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/47/3182499/emil_audero_tampak_kesal_dengan_kekalahan_cremonese_dari_pisa_di_liga_italia_2025_2026-6Gbe_large.jpg
Emil Audero Serukan Evaluasi Usai Cremonese Kalah dari Tim Promosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/49/3182497/rekap_super_league_2025_2026_sudah_diketahui-bCe1_large.jpg
Rekap Super League 2025-2026: Madura United vs Persijap Jepara 2-1, Borneo FC Masih Sempurna
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/11/1642789/luis-diaz-bersinar-di-bayern-munich-trio-mahal-liverpool-malah-melempem-pxl.webp
Luis Diaz Bersinar di Bayern Munich, Trio Mahal Liverpool Malah Melempem
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/29/timnas_indonesia_u_23_berlatih_di_stadion_madya.jpg
Daftar 3 Pemain Baru Curi Perhatian di Latihan Timnas Indonesia U-22, Siapa Saja?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement