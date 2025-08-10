Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Putri Indonesia U-20 vs Turkmenistan U-20 di Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2025: Garuda Pertiwi Muda Menang 4-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |21:33 WIB
Timnas Putri Indonesia U-20 menang 3-0 tas Turkmenistan. (Foto: PSSI)
YANGON – Perjalanan Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia U-20 diakhiri dengan kemenangan di ajang Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2025. Pasalnya setelah selalu imbang di dua laga awal Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026, kini tim asuhan Akira Higashiyama akhirnya menang juga.

Bermain di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Timnas Putri Indonesia U-20 tepatnya menang 4-0 atas Turkmenistan U-20. Dengan begitu, skuad berjuluk Garuda Pertiwi Muda tersebut mengakhiri fase grup dengan berada di posisi kedua dengan 5 poin.

Karena gagal menjadi juara grup dan bukan runner-up terbaik di fase grup, maka perjalanan Timnas Putri Indonesia U-20 resmi berakhir. Timnas Putri Indonesia U-20 harus rela memberikan tiket putaran final Piala Asia Wanita U-20 2025 kepada India yang bertengger di urutan pertama dengan 7 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Meski memulai laga dengan kondisi sudah tahu India yang lolos ke Piala Asia Wanita U-20 2025, para pemain Timnas Putri Indonesia U-20 seperti tak terganggu. Mereka tetap tampil maksimal sejak menit pertama.

Tak ayal, ketika laga baru berjalan 10 menit, Timnas Putri Indonesia U-20 berhasil unggul. Adalah Gea Yunanda yang berhasil membawa Garuda Pertiwi Muda unggul cepat.

Setelahnya pada menit 27, giliran Shifiana yang mencatatkan namanya di papan skor. Shifiana mencetak gol luar biasa karena sepakan bola lambungnya tak dapat diantisipasi kiper lawan.

Timnas Putri Indonesia

Lalu sebelum babak pertama berakhir, Ajeng Sri membawa Timnas Putri Indonesia U-20 unggul dengan skor 3-0. Skor tersebut bertahan sampai babak pertama usai.

 

