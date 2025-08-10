Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Akhir Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026: India Lolos, Timnas Putri Indonesia U-20 Runner Up

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |22:39 WIB
Klasemen Akhir Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026: India Lolos, Timnas Putri Indonesia U-20 Runner Up
Timnas Putri Indonesia U-20 gagal lolos Piala Asia Wanita U-20 2026. (Foto: PSSI)
A
A
A

YANGON – Perjalanan Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia U-20 di Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 telah berakhir. Meskipun berhasil menutup babak kualifikasi dengan kemenangan telak 4-0 atas Turkmenistan, hasil tersebut tidak cukup untuk membawa mereka lolos ke putaran final.

Tiket dari Grup D dipastikan menjadi milik India. Sebab India yang berhasil memenangkan laga pamungkas melawan Myanmar dipastikan menjadi juara Grup A.

Timnas Putri Indonesia U-20 vs Turkmenistan U-20
Timnas Putri Indonesia U-20 vs Turkmenistan U-20

1. India Juara Grup D

Pada pertandingan krusial yang menentukan juara Grup D, India U-20 sukses mengalahkan Myanmar U-20 dengan skor tipis 1-0 di Stadion Thuwunna, Yangon, pada Minggu (10/8/2025). Kemenangan ini membuat India memuncaki klasemen dengan total 7 poin, mengamankan satu-satunya tiket lolos dari grup ini.

India otomatis mengakhiri babak kualifikasi tanpa merasakan kekalahan. Sebab 7 poin itu dari hasil dua kemenangan dan satu imbang.

Menariknya. Satu-satunya hasil imbang yang diraih India U-20 adalah ketika melawan Timnas Putri Indonesia U-20.

2. Indonesia Runner-up

Sementara itu, Timnas Putri Indonesia U-20 yang sudah dipastikan gagal lolos tetap menunjukkan performa terbaiknya di laga terakhir. Melawan Turkmenistan, skuad asuhan Akira Higashiyama tampil dominan dan menang dengan skor 4-0.

Keempat pemain Timnas Putri Indonesia yang berhasil tampil baik saat pesta gol 4-0 itu adalah Gea Yunanda (10'), Shifiana (27'), Ajeng Sri (45+1'), dan Aulia (90+3').

 

Halaman:
1 2
      
