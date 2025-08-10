Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia U-20 vs Turkmenistan U-20 di Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |07:19 WIB
Timnas Putri Indonesia U-20 kala berlaga. (Foto: PSSI)
Timnas Putri Indonesia U-20 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Putri Indonesia U-20 vs Turkmenistan U-20 di Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026. Akankah Timnas Putri Indonesia U-20 tembus putaran final?

Ya, perjuangan Timnas Putri Indonesia U-20 dalam merebut tiket Piala Asia Wanita U-20 2026 akan berlanjut malam ini. Melawan Turkmenistan U-20 di Thuwunna Stadium, Yangon, Myanmar, pada Minggu (10/8/2025) pukul 19.30 WIB, ini akan jadi laga hidup dan mati bagi Garuda Pertiwi.

Timnas Putri Indonesia U-20. (Foto: PSSI)

1. Timnas Putri Indonesia U-20 vs Turkmenistan U-20

Timnas Putri Indonesia U-20 akan hadapi Turkmenistan U-20 sebagai lawan terakhir di Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026. Kemenangan wajib diraih pasukan Akira Higashiyama agar jaga asa lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U-20 2026.

Sesuai regulasi, hanya juara grup yang akan lolos otomatis ke Piala Asia Wanita U-20 2026. Sementara itu, tiga tiket lainnya akan diberikan kepada runner-up grup terbaik.

Kini, Timnas Putri Indonesia U-20 pun masih menempati posisi ketiga di klassemen sementara Grup D. Mereka mengemas 2 poin dari menahan imbang India U-20 (0-0) dan Myanmar U-20 (2-2).

Timnas Putri Indonesia U-20 pun terpaut 2 poin dari India U-20 dan Myanmar U-20 yang ada di puncak dan posisi 2 klasemen sementara Grup D. Untuk jaga asa lolos ke Piala Asia Wanita U-20 2026, Timnas Putri Indonesia U-20 bukan hanya sekadar harus menang, tetapi meraih kemenangan telak dengan minimal 8-0.

Di sisi lain, Timnas Putri Indonesia U-20 harus berharap laga Myanmar U-20 vs India U-20 berakhir dengan imbang. Dengan begitu, Timnas Putri Indonesia U-20 akan sama-sama mengemas 5 poin dengan Myanmar U-20 dan India U-20. Hanya saja, Garuda Pertiwi berhak di puncak klasemen karena unggul selisih gol.

 

