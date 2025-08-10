Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Timnas Putri Indonesia U-20 Lolos Piala Asia Wanita U-20 2026 Jelang Lawan Turkmenistan U-20

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |06:25 WIB
Hitung-hitungan Timnas Putri Indonesia U-20 Lolos Piala Asia Wanita U-20 2026 Jelang Lawan Turkmenistan U-20
Timnas Putri Indonesia U-20 kala berlaga. (Foto: PSSI)
HITUNG-hitungan Timnas Putri Indonesia U-20 lolos Piala Asia Wanita U-20 2026 menarik diulas. Skuad muda Garuda Pertiwi -julukan Timnas Putri Indonesia U-20- pun akan lakoni laga hidup dan mati hari ini melawan Timnas Putri Turkmenistan U-20.

Ya, Timnas Putri Indonesia U-20 masih jaga peluang lolos ke Piala Asia Wanita U-20 2026. Tetapi, langkahnya tak mudah karena kini mereka menduduki posisi ketiga di klasemen sementara Grup D.

Hasil Babak Pertama Timnas Putri Indonesia U-20 vs Myanmar U-20: Garuda Pertiwi Tertinggal 0-1!

1. Timnas Putri Indonesia U-20 Isi Posisi 3

Timnas Putri Indonesia U-20 kini mengisi posisi ketiga di klasemen sementara Grup D dengan 2 poin. Mereka tertinggal 2 angka dari India yang ada di puncak klasemen dan Myanmar di posisi kedua.

Meski sama-sama mengemas 4 poin dengan Myanmar, India berhak berada di puncak karena unggul selisih gol. India catatkan selisih gol +7, sementara Myanmar +5.

Dengan kondisi saat ini, kans Timnas Putri Indonesia U-20 lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U-20 2026 masih terbuka. Sebab, Timnas Putri Indonesia U-20 masih sisakan 1 laga lagi.

Timnas Putri Indonesia U-20 akan hadapi Turkmenistan di laga terakhir Grup D. Laga itu akan digelar di Thuwunna Stadium, Yangon, Myanmar, pada Minggu (10/8/2025) pukul 19.30 WIB.

2. Hitung-hitungan Timnas Putri Indonesia U-20 Lolos

Untuk lolos ke Piala Asia Wanita U-20 2026, Timnas Putri Indonesia U-20 wajib menang melawan Turkmenistan U-20 malam nanti. Bukan sekadar menang, Timnas Putri Indonesia U-20 juga harus meraih kemenangan dengan skor telak.

Jika berhasil, Timnas Putri Indonesia U-20 akan mengemas 5 poin. Peluang merangsek ke puncak klasemen pun terbuka dengan kondisi ini.

Tetapi, Timnas Putri Indonesia U-20 perlu berharap juga duel Myanmar U-20 vs India U-20 berakhir tanpa pemenang. Dengan begitu, Timnas Putri Indonesia U-20, India U-20, dan Myanmar U-20 akan sama-sama mengemas 5 poin. Nantinya, selisih gol jadi penentu.

Agar menjadi yang terbaik, Timnas Putri Indonesia U-20 setidaknya perlu menang 8-0 atas Turkmenistan U-20 malam nanti. Meski berat, peluang itu tetap ada.

Pasalnya, sesuai regulasi, hanya delapan tim dari juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia Wanita U-20 2026. Sementara itu, tiga tiket lainnya akan diberikan kepada runner-up terbaik.

 

