SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di ASEAN Womens Championship 2025: Kalah 0-7, Garuda Pertiwi Tersingkir

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |21:32 WIB
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di ASEAN Womens Championship 2025: Kalah 0-7, Garuda Pertiwi Tersingkir
Timnas Putri Indonesia kalah telak 0-7 dari Timnas Putri Vietnam di ASEAN Womens Championship 2025 (Foto: PSSI)
HAI PHONG – Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Vietnam di ASEAN Women’s Championship 2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Lach Tray, Hai Phong, Vietnam, Sabtu (9/8/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-7 untuk tuan rumah.

Gol-gol Vietnam dicetak oleh Nguyen Thi Bich Thuy (25’), Hoang Thi Loan (28’), Pham Hai Yen (69’, 85’), Ngan Thi Van Su (71’), Tran Thi Thu Thao (81’), dan Nguyen Thi Tuyet Dung (89’). Hasil ini membuat Garuda Pertiwi tersingkir di fase grup.

Timnas Putri Indonesia. (Foto: PSSI)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Vietnam langsung menyengat sejak menit awal. Sundulan Tran Thi Thu Xuan untungnya masih melebar tipis di menit ketiga. Lalu tandukan Luong Thi Thu Thuong di menit keempat diselamatkan kiper Laita Masykuroh.

Tuan rumah terus menekan dan membombardir pertahanan Timnas Putri Indonesia hingga menit ke-20. Gol yang dinanti baru datang di menit ke-25 saat tembakan Bich Thuy menembus pertahanan Laita.

Selang tiga menit, gawang Timnas Putri Indonesia kembali bobol. Kali ini, tembakan jarak jauh Thi Loan memaksa Laita memungut bola yang kedua kali.

Setelah unggul 2-0, Vietnam tak mengendurkan serangan. Praktis mereka mengurung Timnas Putri Indonesia. Untungnya, skor tidak berubah saat rehat.

Babak Kedua

Setelah istirahat, Vietnam makin menggila. Kendati sempat kesulitan, mereka mampu mengemas gol keempat via Hai Yen (69’). Selang dua menit, gantian Thi Van Su yang masuk papan skor.

Gol tambahan datang di menit ke-81 dari kaki Tran Thi Thu Thao. Sementara, gol kedua Hai Yen memaksa gawang Timnas Putri Indonesia kemasukan yang keenam kali di menit ke-85.

Kemenangan Vietnam ditutup gol Thi Tuyet Dung di menit ke-89. Anak asuh Joko Susilo takluk dengan skor telak 0-7.

 

