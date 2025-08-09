Hasil Babak Pertama Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di ASEAN Womens Championship 2025: Garuda Pertiwi Tertinggal 0-2

Timnas Putri Indonesia tertinggal 0-2 dari Timnas Putri Vietnam di babak pertama (Foto: PSSI)

HAI PHONG – Hasil babak pertama Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Vietnam di ASEAN Women’s Championship 2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Lach Tray, Hai Phong, Vietnam, Sabtu (9/8/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-2 untuk tuan rumah.

Kedua gol Vietnam dicetak oleh Nguyen Thi Bich Thuy (25’) dan Hoang Thi Loan (28’). Sementara, Timnas Putri Indonesia tak berkutik sepanjang 45 menit.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Vietnam langsung menyengat sejak menit awal. Sundulan Tran Thi Thu Xuan untungnya masih melebar tipis di menit ketiga. Lalu tandukan Luong Thi Thu Thuong di menit keempat diselamatkan kiper Laita Masykuroh.

Tuan rumah terus menekan dan membombardir pertahanan Timnas Putri Indonesia hingga menit ke-20. Gol yang dinanti baru datang di menit ke-25 saat tembakan Bich Thuy menembus pertahanan Laita.

Selang tiga menit, gawang Timnas Putri Indonesia kembali bobol. Kali ini, tembakan jarak jauh Thi Loan memaksa Laita memungut bola yang kedua kali.

Setelah unggul 2-0, Vietnam tak mengendurkan serangan. Praktis mereka mengurung Timnas Putri Indonesia. Untungnya, skor tidak berubah saat rehat.