Klasemen Sementara Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 Kelar Laga Timnas Putri Myanmar U-20 vs India U-20

KLASEMEN sementara Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 kelar laga Timnas Putri Myanmar vs India U-20 menarik untuk diketahui. Sebab sudah dapat dipastikan tim asuhan Timnas Putri Indonesia U-20 gagal melaju ke putaran final turnamen tersebut.

Pasalnya, Timnas Putri India U-20 memastikan diri menjadi juara Grup D usai menang atas Myanmar. Dalam pertarungan laga pamungkas Grup Di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, pada Minggu (10/8/2025) sore WIB itu, India U-20 menang dengan skor tipis 1-0.

1. India Juara Grup

Seperti yang diketahui, hanya delapan tim juara grup dan tiga runner-up terbaik di babak kualifikasi saja yang berhak main di Piala Asia Wanita U-20 2025. Untuk Grup D, runner-up terbaik sudah pasti tak bisa karena peringkat kedua dari grup lain memiliki total perolehan poin yang lebih besar.

Jadi, satu-satunya tiket ke Piala Asia Wanita U-20 2025 di Grup D adalah dengan menjadi juara grup. Laga Myanmar U-20 vs India U-20 pun menjadi penentuan.

Sebab sebelum laga berlangsung, India dan Myanmar sama-sama memgoleksi 4 poin. Jadi, siapa pun yang menang otomatis lolos.

Ternyata, tiket dari Grup D dikuasai India U-20 usai menang 1-0 atas Myanmar. Timnas Putri India U-20 mendapatkan tiket ke Piala Asia Wanita U-20 2026 karena sukses menjadi juara Grup D.

Timnas Putri Myanmar U-20 vs India U-20. (Foto: Instagram/indianfootball)

India U-20 memimpin Grup D dengan total 7 poin, dari dua kemenangan dan satu imbang. Dengan begitu, Myanmar, Timnas Putri Indonesia U-20, dan Turkmenistan dipastikan gugur.