Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 Kelar Laga Timnas Putri Myanmar U-20 vs India U-20

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |19:29 WIB
Klasemen Sementara Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 Kelar Laga Timnas Putri Myanmar U-20 vs India U-20
Timnas Putri India U-20 menang atas Myanmar U-20. (Foto: Instagram/indianfootball)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 kelar laga Timnas Putri Myanmar vs India U-20 menarik untuk diketahui. Sebab sudah dapat dipastikan tim asuhan Timnas Putri Indonesia U-20 gagal melaju ke putaran final turnamen tersebut.

Pasalnya, Timnas Putri India U-20 memastikan diri menjadi juara Grup D usai menang atas Myanmar. Dalam pertarungan laga pamungkas Grup Di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, pada Minggu (10/8/2025) sore WIB itu, India U-20 menang dengan skor tipis 1-0.

1. India Juara Grup

Seperti yang diketahui, hanya delapan tim juara grup dan tiga runner-up terbaik di babak kualifikasi saja yang berhak main di Piala Asia Wanita U-20 2025. Untuk Grup D, runner-up terbaik sudah pasti tak bisa karena peringkat kedua dari grup lain memiliki total perolehan poin yang lebih besar.

Jadi, satu-satunya tiket ke Piala Asia Wanita U-20 2025 di Grup D adalah dengan menjadi juara grup. Laga Myanmar U-20 vs India U-20 pun menjadi penentuan.

Sebab sebelum laga berlangsung, India dan Myanmar sama-sama memgoleksi 4 poin. Jadi, siapa pun yang menang otomatis lolos.

Ternyata, tiket dari Grup D dikuasai India U-20 usai menang 1-0 atas Myanmar. Timnas Putri India U-20 mendapatkan tiket ke Piala Asia Wanita U-20 2026 karena sukses menjadi juara Grup D.

Timnas Putri Myanmar U-20 vs India U-20. (Foto: Instagram/indianfootball)
Timnas Putri Myanmar U-20 vs India U-20. (Foto: Instagram/indianfootball)

India U-20 memimpin Grup D dengan total 7 poin, dari dua kemenangan dan satu imbang. Dengan begitu, Myanmar, Timnas Putri Indonesia U-20, dan Turkmenistan dipastikan gugur.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/51/3161831/timnas_putri_indonesia_u_20-b2jn_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia U-20 vs Turkmenistan U-20 di Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2025: Garuda Pertiwi Muda Menang 4-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/51/3162008//timnas_putri_indonesia_u_20-uDSf_large.jpg
Akira Higashiyama: Timnas Putri Indonesia U-20 Punya Modal Lolos ke Piala Dunia di Masa Datang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/51/3161995//timnas_indonesia_u_20-ePz1_large.jpg
Timnas Putri Indonesia U-20 Bantai Turkmenistan, Akira Higashiyama Tersenyum meski Gagal Lolos ke Piala Asia U-20 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/51/3161702//timnas_putri_indonesia_u_20-KA8s_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia U-20 vs Turkmenistan U-20 di Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/11/1642765/timnas-indonesia-u17-cetak-kemenangan-bersejarah-di-piala-dunia-u17-begini-pesan-nova-arianto-hrk.webp
Timnas Indonesia U-17 Cetak Kemenangan Bersejarah di Piala Dunia U-17, Begini Pesan Nova Arianto
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/29/timnas_indonesia_u_23_berlatih_di_stadion_madya.jpg
Daftar 3 Pemain Baru Curi Perhatian di Latihan Timnas Indonesia U-22, Siapa Saja?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement