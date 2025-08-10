BREAKING NEWS: Timnas Putri Indonesia U-20 Gagal Lolos Piala Asia Wanita U-20 2026!

TIMNAS Putri Indonesia U-20 dipastikan gagal lolos Piala Asia Wanita U-20 2026. Kepastian itu didapat karena di laga lain, Timnas Putri India U-20 menang 1-0 atas Timnas Putri Myanmar U-20 di laga pamungkas Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 yang dilangsungkan di Stadion Thuwuna, Yangon, Myanmar, Minggu (10/8/2025) sore WIB.

Kemenangan atas Myanmar membuat India dipastikan finis sebagai juara Grup D dengan koleksi tujuh angka. Menyusul di posisi dua ada Myanmar dengan empat angka, Timnas Putri Indonesia U-20 di tempat ketiga dengan dua poin serta Turkmenistan di posisi juru kunci (nol).

Timnas Putri India U-20 lolos Piala Asia Wanita U-20 2026.. (Foto: Instagram/indianfootball)

Malam ini pukul 19.30 WIB, Timnas Putri Indonesia U-20 akan menghadapi Turkmenistan U-20 di laga pamungkas Grup D. Jika menang atas Turkmenistan, Timnas Putri Indonesia U-20 dipastikan finis runner-up Grup D dengan koleksi lima angka.

1. Cuma Juara Grup D yang Lolos Otomatis ke Piala Asia Wanita U-20 2026

Sesuai regulasi, hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke Piala Asia wanita U-20 2026. Berhubung finis sebagai juara Grup D, India dipastikan ambil bagian di Piala Asia Wanita U-20 2026 yang digelar di Thailand.

Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 dibagi ke dalam delapan grup. Alhasil, ada delapan negara yang lolos otomatis ke Piala Asia Wanita U-20 2026.

Berhubung Piala Asia Wanita U-20 2026 diikuti 12 negara, siapa penghuni empat slot sisanya? Satu slot di antaranya ditempati tuan rumah Thailand. Sementara itu, tiga slot sisanya diisi tiga tim runner-up terbaik di Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026.