HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Putri Myanmar U-20 vs India U-20 di Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026: India Menang, Timnas Putri Indonesia U-20 Merana

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |18:39 WIB
Hasil Timnas Putri Myanmar U-20 vs India U-20 di Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026: India Menang, Timnas Putri Indonesia U-20 Merana
Timnas India U-20 menang 1-0 atas Myanmar. (Foto: Instagram/indianfootball)
A
A
A

YANGON – Tim Nasional (Timnas) Putri India U-20 berhasil menang atas Myanmar U-20 di laga pamungkas Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026, pada Minggu (10/8/2025) malam WIB. Berkat kemenangan itu, Timnas Putri India U-20 berhak lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U-20 2026.

Timnas Putri India U-20 mendapatkan tiket ke Piala Asia Wanita U-20 2026 karena sukses menjadi juara Grup D. Tim tersebut memimpin Grup D dengan total 7 poin, dari dua kemenangan dan satu imbang.

Myanmar yang kalah harus rela gagal lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U-20 2026. Pasalnya Myanmar bertengger di peringkat kedua dengan 4 poin.

Hasil tersebut juga membuat Timnas Putri Indonesia U-20 merana. Pasalnya dengan India yang menjadi juara grup, maka harapan Garuda Pertiwi Muda untuk bermain di Piala Asia Wanita U-20 2026 sirna.

Padahal, Timnas Putri Indonesia U-20 baru akan memainkan laga terakhir Grup D malam nanti, pukul 19.30 WIB. Jadi, apa pun hasil yang diraih Timnas Putri Indonesia U-20 vs Turkmenistan U-20 takkan berpengaruh apa-apa untuk kedua tim.

Jalannya Pertandingan

Timnas Putri Myanmar U-20 vs India U-20. (Foto: Instagram/indianfootball)
Timnas Putri Myanmar U-20 vs India U-20. (Foto: Instagram/indianfootball)

Pada awalnya, Myanmar dan India bersaing sangat ketat. Berstatus sebagai tim tuan rumah, Myanmar mencoba untuk terus menekan India.

Kendati demikian, Timnas Putri India U-20 yang justru berhasil unggul lewat sumbangsih Pooja di menit 24. Skor 1-0 untuk India bertahan sampai babak pertama berakhir.

 

Halaman:
1 2
      
