Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia U-20 vs Turkmenistan U-20 di Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026, Klik di Sini!

LINK live streaming Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia U-20 vs Turkmenistan U-20 di Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga tersebut sangatkah krusial karena menentukan lolos atau tidaknya skuad Garuda Pertiwi Muda ke Piala Asia Wanita U-20 2026.

Pertandingan Timnas Putri Indonesia U-20 vs Turkmenistan U-20 akan berlangsung di Thuwuna Stadium, Yangon, Myanmar pada Minggu (10/8/2025) pukul 19.30 WIB. Pertemuan itu menjadi laga pamungkas dari Grup D.

Tak heran, apa pun hasil dari laga Timnas Putri Indonesia U-20 vs Turkmenistan U-20 akan menjadi sangat krusial. Namun, target Timnas Putri Indonesia U-20 hanyalah menang!

1. Wajib Menang

Perlu diketahui, saat ini Timnas Putri Indonesia U-20 bertengger di peringkat ketiga Grup D dengan 2 poin. Hasil itu dari dua kali imbang melawan India dan Myanmar.

Kondisi itu membuat Timnas Putri Indonesia U-20 atau tepatnya dari Grup D takkan ada yang bisa lolos via runner-up terbaik. Jadi, satu-satunya cara agar Timnas Putri Indonesia U-20 main di Piala Asia Wanita U-20 2026 adalah menang atas Turkmenistan U-20.

Nantinya, total poin pasukan Garuda Pertiwi Muda menjadi 5 poin. Kabar buruknya, menang juga masih belum cukup. Masih ada syarat lain yang harus terpenuhi. Lantas apa saja syaratnya?

2. Dua Skenario

Timnas Putri Indonesia U-20 menghadapi skenario yang cukup rumit untuk bisa melaju ke Piala Asia Wanita U-20. Peluang mereka terbilang tipis, dan kelolosan tim asuhan Akira Higashiyama ini sangat bergantung pada dua syarat krusial yang harus terpenuhi.

Skenario Pertama: Hasil Imbang Tanpa Gol Antara Myanmar dan India

Timnas Putri Indonesia U-20. (Foto: PSSI)

Syarat pertama yang menjadi kunci adalah hasil pertandingan antara Myanmar dan India. Timnas Putri Indonesia U-20 harus berharap pertandingan ini berakhir dengan skor 0-0. Mengapa?