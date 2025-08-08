Jelang Super League dan Championship 2025-2026, PSSI Telah Siapkan Wasit Terbaik

JAKARTA – Wakil Ketua Komite Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa, menegaskan pihaknya telah bekerja keras untuk mempersiapkan wasit-wasit terbaik jelang musim 2025-2026. Hal itu dilakukan demi meningkatkan kualitas kepemimpinan para wasit di Super League dan Championship 2025-2026.

Ogawa menyampaikan hal ini dalam acara Refereeing Workshop for Media yang berlangsung di Ruang Sekretariat PSSI Pers GBK Arena, Jakarta, Rabu 6 Agustus 2025.

1. Wasit Diberikan Pelatihan

Menurut Ogawa, persiapan intensif bagi para wasit telah dilakukan sejak bulan lalu untuk memastikan kinerja maksimal sepanjang musim

“Ya, kami sudah mulai mempersiapkan jajaran wasit sejak bulan lalu untuk kompetisi 2025-2026,” kata Ogawa, dikutip Jumat (8/8/2025).

"Persiapan intens sudah kami lakukan sehingga wasit kita siap memimpin mulai dari besok (di Super League) maupun Championship," tambahnya.

2. Optimistis dengan Wasit Super League

Ketua NDRC Indonesia Togi Pangaribuan bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir Okezone

Pria asal Jepang itu berjanji akan menghadirkan wasit-wasit dengan kualitas lebih baik dari musim sebelumnya. Tujuannya adalah agar setiap keputusan yang diambil wasit bijaksana, sesuai aturan, dan tidak merugikan pihak mana pun.