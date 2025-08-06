Erick Thohir Umumkan PSSI Resmi Dapatkan Direktur Teknik Baru, Sudah Tanda Tangan

KETUA Umum PSSI Erick Thohir memastikan telah mendapatkan Direktur Teknik anyar. Sang Direktur Teknik disebut Erick Thohir sudah melakukan tanda tangan, alias sudah resmi menjadi bagian dari PSSI.

Sebelumnya, banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang menantikan siapa sosok Direktur Teknik PSSI. Setelah mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia, PSSI menunjuk Jordi Cruyff sebagai Penasihat Teknis PSSI dan Simon Tahamata (Head of Scouting PSSI).

Erick Thohir pastikan PSSI telah memiliki Direktur Teknik yang baru. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

“Sebentar lagi Direktur Teknik PSSI yang baru mau datang. Sudah tanda tangan beberapa hari lalu,” kata Erick Thohir, Okezone mengutip dari kanal YouTube Bola Bung Binder, Rabu (6/8/2025).

1. Libatkan Seluruh Pelatih Timnas Indonesia

Erick Thohir memastikan penunjukan Direktur Teknik PSSI bukanlah keputusannya seorang. Ia melibatkan seluruh jajaran pelatih karena sosok tersebut bekerja untuk membangun Timnas Indonesia yang kuat.

"Wawancara Direktur Teknik itu bareng-bareng semua pelatih, karena kami ingin bangun kerja tim. Jadi diskusi tim. Kita ini kerja tim, bukan amanah individu," tegas pria 55 tahun ini.

2. Salah Satu Tugas Direktur Teknik PSSI

Ia juga menjelaskan tugas utama Direktur Teknik PSSI yang segera diumumkan tersebut. Salah satu yang terdekat adalah menjaga performa Timnas Indonesia ketika beraksi di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah itu, baru sosok tersebut benar-benar meramu sistem permainan yang tepat untuk Skuad Garuda.