HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC Rekrut Pemain Asing ke-12, Pablo Oliveira Segera Didepak?

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |00:01 WIB
Arema FC Rekrut Pemain Asing ke-12, Pablo Oliveira Segera Didepak?
Pemain Asing Ke-12 Arema FC, Matheus Blade. (Foto: Media Arema)
A
A
A

MALANG - Arema FC membuat gebrakan dengan merekrut pemain asing ke-12 menjelang laga pertama mereka di Super League 2025-2026. Pemain baru tersebut adalah Matheus Blade, seorang bek tengah asal Brasil.

Perekrutan ini memunculkan spekulasi terkait nasib pemain asing lainnya, terutama Pablo Oliveira yang sedang mengalami cedera parah. Pasalnya memang setiap tim hanya diperbolehkan mendafartkan 11 pemain asing, sementara Arema justru ada 12.

1. Rekrut Pemain Asing Baru

Matheus Blade, yang berposisi asli sebagai bek tengah, merupakan rekrutan asing kedelapan Arema FC musim ini. Pemain berusia 28 tahun itu juga memiliki kemampuan serbaguna, bisa bermain sebagai bek kanan dan gelandang bertahan.

General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi, membenarkan Matheus Blade adalah pemain asing ke-12 yang didatangkan untuk memperkuat lini belakang. Menurutnya, Blade dibutuhkan karena masuk dalam strategi Singo Edan.

 "Ini bagian dari strategi kami untuk memperkuat sektor belakang dan lini tengah. Ia pemain yang punya karakter kuat, disiplin, dan mampu bermain di beberapa posisi," kata Yusrinal, dikutip Minggu (10/8/2025).

Pablo Oliveira. (Foto: Media Arema)
Pablo Oliveira. (Foto: Media Arema)

2. Pablo Oliveira Bakal Dibuang?

Dengan adanya regulasi yang membatasi jumlah pemain asing, kedatangan Blade tentu menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, satu tim Super League hanya diperbolehkan mendaftarkan 11 pemain asing.

Muncul dugaan bahwa Pablo Oliveira, yang sedang cedera parah dan diperkirakan absen hingga Oktober, akan menjadi pemain yang dicoret manajemen. Apalagi, pemain asing lainnya, seperti Luiz Gustavo Tavares dan Betinho, memiliki posisi yang sama dengan Pablo Oliveira.

 

Halaman:
1 2
      
