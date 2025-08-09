Advertisement
LIGA INDONESIA

Hasil Madura United vs Persis Solo di Super League 2025-2026: Laskar Sambernyawa Menang 2-1 Berkat Duo Jepang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |21:04 WIB
Hasil Madura United vs Persis Solo di Super League 2025-2026: Laskar Sambernyawa Menang 2-1 Berkat Duo Jepang
Persis Solo menang 2-1 atas Madura United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persisofficial)
A
A
A

PAMEKASAN – Hasil Madura United vs Persis Solo di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu (9/8/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Laskar Sambernyawa.

Kedua gol Persis dicetak oleh Sho Yamamoto (33’) dan Kodai Tanaka (59’). Sementara, satu gol tuan rumah dihasilkan oleh Kerim Palic (71’).

Madura United vs Persis Solo di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persisofficial)
Madura United vs Persis Solo di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persisofficial)

Jalannya Pertandingan

Kedua kesebelasan tampil agresif sejak menit. Madura United dan Persis Solo acap kali jual beli serangan meski tidak ada gol yang tercipta hingga laga memasuki menit ke-20.

Laskar Sape Kerrab mendapat peluang lewat tendangan Valeri Hryshyn di menit ke-28. Namun, tendangannya masih melebar dari gawang Persis Solo.

Pada menit ke-33, Persis Solo berhasil mencetak gol keunggulannya atas Madura United. Gol tersebut dicetak oleh Sho Yamamoto usai mendapat umpan dari Kodai Tanaka. 

Madura United mencoba untuk merespons gol tersebut. Namun sayang upaya anak asuh Afredo Vera itu belum berbuah manis. Mereka tertinggal 0-1 dari Persis Solo di babak pertama. 

Persis Solo masih bermain agresif selepas jeda turun minum. Armada Peter De Roo itu terus mencoba untuk mencetak gol keduanya ke gawang tuan rumah.

 

