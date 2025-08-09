5 Pemain Tertua di Super League 2025-2026, Nomor 1 Andalan Persib Bandung

Berikut lima pemain tertua di Super League 2025-2026 termasuk Achmad Jufriyanto (Foto: Instagram/@achmad16jufriyanto)

BERIKUT lima pemain tertua di Super League 2025-2026. Salah satunya adalah bek andalan Persib Bandung!

Super League 2025-2026 sudah resmi dimulai sejak Jumat 8 Agustus. Kendati banyak pemain muda dan usia matang, tidak sedikit pula pesepakbola-pesepakbola uzur ikut mewarnai kompetisi ini.

Siapa saja lima pemain tertua di Super League 2025-2026? Berikut ulasannya.

5 Pemain Tertua di Super League 2025-2026

1. Achmad Jufriyanto

Pesepakbola satu ini jadi pemain tertua di Super League 2025-2026! Jupe -sapaan akrabnya- saat ini sudah berusia 38 tahun 6 bulan.

Bek kelahiran Tangerang ini masih cukup diandalkan pelatih Bojan Hodak di lini belakang Persib Bandung. Sayangnya, Jupe tengah dibekap cedera sehingga akan menepi selama beberapa waktu.

2. Aditya Harlan

Kiper memang dikenal sebagai posisi yang tidak terlalu menguras fisik. Tidak heran bila masa keemasan seorang penjaga gawang biasanya baru dimulai pada usia 30-an tahun.

Aditya termasuk salah satu pesepakbola tertua di Super League 2025-2026. Kiper Madura United ini tercatat berusia 38 tahun 1 bulan.

3. Ilija Spasojevic

Pemain naturalisasi ini masih jadi andalan di lini depan di usia yang tak lagi muda. Spaso tercatat berusia 37 tahun 10 bulan hingga Sabtu (9/8/2025).

Di usia senja untuk kategori pesepakbola itu, sang pemain cukup diandalkan Bhayangkara FC. Patut dinanti seperti apa ketajaman seorang Spasojevic di Super League 2025-2026.