Nick Kuipers dan Edo Febriansah Pulang ke Markas Persib Bandung, Marc Klok: Tak Ada yang Namanya Teman di Lapangan!

KAPTEN Persib Bandung, Marc Klok, antusias menghadapi Dewa United. Pertandingan lanjutan Super League 2025-2026 ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat 21 November 2025 pukul 19.00 WIB.

Pemain berdarah Belanda ini mengaku antusias lantaran sudah cukup lama tidak menjalani pertandingan. Terakhir Persib Bandung melawan Selangor FC di Malaysia di laga lanjutan AFC Champions League 2 2025-2026 pada Kamis, 6 November 2025 malam WIB.

“Kami sangat antusias untuk besok, mulai di liga lagi. Semua tahu ini pertandingan berat, dua tim hebat, dua pemain hebat, jadi besok adalah pertandingan yang sangat ditunggu, kita siap, kita antusias, target kita pasti menang di kandang,” kata Marc Klok di Stadion GBLA, Kamis (20/11/2025).

1. Psywar Marc Klok ke Nick Kuipers dan Edo Febriansah

Nick Kuipers pernah lama membela Persib Bandung. (Foto: Media Dewa United)

Pemain bernomor punggung 23 ini membenarkan Dewa United dihuni mantan rekan setimnya yakni Nick Kuipers dan Edo Febriansah. Bahkan keduanya turut membantu Persib Bandung juara back to back juara pada musim 2023-2024 dan 2024-2025.

“Tapi, kita di Piala Presiden sudah bertemu. Dengan tim beda, ruangan beda, pasti selalu sedikit rasa beda karena untuk dua, tiga, empat tahun kita bersama, baik situasi bagus atau buruk, tapi kita harus saling berhadapan,”

“Tapi untuk di lapangan tidak ada teman, cuma kata menang atau kalah, tapi di luar pasti kita baik-baik. Mungkin besok kita harus menang dulu supaya kita bisa bicara enak lagi setelah itu,” tegas pemain Timnas Indonesia ini.