Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gara-Gara Konser Musik, Mauricio Souza Kecewa Berat Persija Jakarta Belum Bisa Main di JIS

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |01:55 WIB
Gara-Gara Konser Musik, Mauricio Souza Kecewa Berat Persija Jakarta Belum Bisa Main di JIS
Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena timnya belum dapat kembali menggunakan Jakarta International Stadium (JIS) sebagai markas mereka. Hal ini disebabkan oleh kondisi JIS yang masih menjalani perawatan intensif pada rumputnya pasca-digunakan untuk konser NCT Dream pada September lalu.

1. Terpaksa Jadi Tim Musafir Lagi

Akibat kondisi JIS yang belum ideal, skuad berjuluk Macan Kemayoran harus menerima kenyataan pahit untuk menjamu lawan di luar Jakarta. Persija terpaksa melakoni laga lanjutan Super League 2025-2026 melawan Persik Kediri di Stadion Manahan, Solo, pada Kamis 20 November 2025.

Mauricio Souza menjelaskan ketidakmampuan Persija bermain di kandang adalah kerugian yang signifikan bagi tim asuhannya.

"Saya akan menjelaskan kembali masalah kami tidak bermain di kandang. Kami memiliki masalah di stadion kami, yang baru saja mengadakan konser dan sedang mengganti rumputnya," kata Mauricio Souza, dikutip Jumat (21/11/2025).

Pelatih asal Brasil itu sangat berharap Rizky Ridho dan rekan-rekan setimnya dapat segera kembali bermain di JIS. Ia menekankan atmosfer dukungan Jakmania di sana sangat luar biasa dan mampu melipatgandakan semangat para pemain di setiap laga kandang.

Mauricio Souza. (Foto: Instagram/persija)
Mauricio Souza. (Foto: Instagram/persija)

"Tentu saja, kami ingin bermain di Jakarta. Di stadion kami, bersama para penggemar kami. Namun, kami memahami masalahnya dan merupakan suatu kebahagiaan bagi kami untuk datang dan bermain di sini, di tanah air kami sendiri," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184903/rizky_ridho-8omO_large.jpg
Gol Spektakuler Rizky Ridho Masuk Nominasi Puskas Award 2025, Mauricio Souza: Saya Mendukungnya Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184890/persija_jakarta_vs_persik_kediri-9wFt_large.jpg
Hasil Persija Jakarta vs Persik Kediri di Super League 2025-2026: Sempat Ditunda karena Hujan Deras, Macan Kemayoran Menang 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184880/marc_klok_ingin_persib_bandung_menang_atas_dewa_united_di_super_league_2025_2026_okezone-OkrM_large.jpg
Nick Kuipers dan Edo Febriansah Pulang ke Markas Persib Bandung, Marc Klok: Tak Ada yang Namanya Teman di Lapangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184848/persija_jakarta_vs_persik_kediri-kKp1_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Persik Kediri: Gol Indah Ezra Walian Bawa Macan Putih Unggul 1-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646375/tingkatkan-mutu-pembinaan-senengminton-harapkan-atlet-sekolah-berakhir-di-klub-bulu-tangkis-oao.webp
Tingkatkan Mutu Pembinaan, SenengMinton Harapkan Atlet Sekolah Berakhir di Klub Bulu Tangkis
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/timnas_indonesia.jpg
5 Nama Pelatih Baru Timnas Indonesia Sedang Digodok, PSSI Janji Umumkan dalam Waktu Dekat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement