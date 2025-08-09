Eduardo Almeida Ungkap Penyebab Semen Padang Kalah 0-2 dari Persib Bandung di Super League 2025-2026

PELATIH Semen Padang, Eduardo Almeida, mengungkap penyebab timnya kalah 0-2 dari Persib Bandung di laga pembuka Super League 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Sabtu (9/8/2025) sore WIB. Juru taktik asal Portugal itu menilai Semen Padang kalah karena gagal menembus sepertiga akhir pertahanan Persib Bandung.

Kegagalan Semen Padang menembus pertahanan Persib Bandung karena tekanan yang diberikan Berguinho dan kawan-kawan kepada skuad berjuluk Kabau Sirah tersebut. Akibatnya, Semen Padang gagal mengembangkan permainan sepanjang 90 menit pertandingan.

Persib Bandung menang 2-0 atas Semen Padang di Super League 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)

“Tidak ada koneksi untuk bisa sampai ke sepertiga pertahanan akhir Persib Bandung,” kata Eduardo Almeida kelar pertandingan.

1. Coba Eksperimen tapi Gagal

Persib Bandung unggul 1-0 di babak pertama lewat yang gol yang dicetak Uiliam Barros di menit 40. Eduardo Almedia pun mencoba mengubah situasi dengan memasukkan beberapa pemain baru di babak kedua.

“Di babak kedua sudah lebih ada perubahan yang positif dalam memainkan bola dan mencoba mengejar hasil draw. Tapi, di menit akhir kita mengambil risiko yang besar,” lanjut eks pelatih Arema FC ini.

2. Malah Kebobolan Lagi

Alih-alih mencetak gol, Semen Padang malah kebobolan lagi di ujung laga. Persib Bandung menggandakan kedudukan melalui Febri Hariyadi (90’), sehingga Semen Padang kalah 0-2.

“Dan tentu saja kualitas pemain yang dimiliki Persib, mereka dapat mencetak gol,” katanya.