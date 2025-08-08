Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Tragis Suleiman Al Obeid, Mantan Pemain Timnas Palestina yang Tewas Ditembak Tentara Israel saat Antre Makanan

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |11:27 WIB
Kisah Tragis Suleiman Al Obeid, Mantan Pemain Timnas Palestina yang Tewas Ditembak Tentara Israel saat Antre Makanan
Mantan pemain Timnas Palestina Suleiman Al Obeid meninggal dunia karena ditembak tentara Israel. (Foto: Instagram/@palestine.fa1)
A
A
A

KABAR duka menimpa persepakbolaan dunia. Mantan pemain Timnas Palestina Suleiman Al Obeid meninggal dunia karena ditembak tentara Israel saat antre makanan. Mengutip dari Al Jazeera, Jumat (8/8/2025), Suleiman Al Obeid sedang menunggu bantuan kemanusian di wilayah Gaza sebelum diakhiri hidupnya oleh tentara Israel.

“Al Obeid yang dikenal sebagai Pele-nya Palestina, tewas dalam serangan Israel terhadap warga yang sedang mencari bantuan di Gaza,” tulis Al Jazeera.

“Ia yang berusia 41 tahun tewas pada Rabu 6 Agustus 2025 malam WIB ketika pasukan Israel menyerang warga yang sedang menunggu distribusi bantuan di Gaza Selatan,” sambung Al Jazeera menceritakan kronologi kematian Suleiman Al Obeid yang meninggalkan seorang istri dan lima anak ini.

1. Pernah Bobol Gawang Timnas Indonesia

Timnas Palestina saat tiba di Solo pada 2011. (Foto: Septyantoro/Okezone)
Timnas Palestina saat tiba di Solo pada 2011. (Foto: Septyantoro/Okezone)

Sewaktu aktif sebagai pemain, Suleiman Al Obeid membela sejumlah klub seperti Khadamat Al-Shatea, Markaz Shabab Al-Ama’ari dan Gaza Sport. Bersama Timnas Palestina, pemain yang biasa mentas sebagai winger dan penyerang ini juga mencatatkan caps.

Ia tercatat 19 kali membela Timnas Palestina dengan koleksi dua gol. Bahkan salah satu gol dibuat Suleiman Al Obeid saat Palestina tandang ke markas Timnas Indonesia di Stadion Manahan pada 22 Agutus 2011.

Gol dari Suleiman Al Obeid sempat membuat Palestina unggul 1-0. Namun, di akhir pertandingan, Palestina justru kalah 1-4 dari Timnas Indonesia.

 

