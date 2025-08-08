Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSM Makassar vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: Sengit, Laga Berakhir 1-1!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |21:29 WIB
Hasil PSM Makassar vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: Sengit, Laga Berakhir 1-1!
PSM Makassar vs Persijap Jepara. (Foto: PSM Makassar)
A
A
A

HASIL PSM Makassar vs Persijap Jepara di laga perdana Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga yang berjalan sengit ini berakhir imbang 1-1.

Duel PSM Makassar vs Persijap Jepara berlangsung di Stadion Gelora B.J Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat (8/8/2025) malam WIB. PSM unggul lebih dahulu lewat aksi Victor Dethan (7’). Tetapi, Persijap membalas gol itu jelang akhir laga lewat aksi Franca (90+9’).

PSM Makassar vs Persijap Jepara

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSM Makassar mengawali pertandingan dengan kurang baik. Tim berjuluk Juku Eja itu diketahui tampil tanpa skuad terbaiknya imbas sanksi FIFA.

Memanfaatkan kesempatan ini, Persijap Jepara mendominasi awal babak pertama. Sayangnya, mereka kesulitan membongkar pertahanan tim tuan rumah.

Pada menit ketujuh, PSM Makassar justru berhasil mencuri keunggulan. Adalah Victor Dethan (7') yang mampu meneruskan umpan matang Victor Luiz.

Unggul satu gol, PSM Makassar mulai pegang kendali permainan. Juku Eja mengandalkan serangan dari sisi sayap untuk membongkar pertahanan tim tamu.

Beberapa peluang berhasil tercipta, namun belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Laskar Kalinyamat -julukan Persijap Jepara- tak tinggal diam, serangan balik menjadi andalan mereka.

Namun demikian, tidak ada gol tambahan tercipta hingga pengujung laga babak pertama. PSM Makassar unggul atas Persijap Jepara 1-0 di paruh pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
