Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Tanggapi Larangan Suporter Tandang di Super League 2025-2026

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |01:01 WIB
Persib Bandung Tanggapi Larangan Suporter Tandang di Super League 2025-2026
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Manajemen Persib Bandung menanggapi keputusan larangan suporter tandang di Super League 2025-2026. Larangan ini salah satunya dipicu oleh insiden yang terjadi pada laga terakhir Persib vs Persis Solo di musim sebelumnya.

Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, menjelaskan larangan suporter tandang masih akan diterapkan sesuai arahan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA). Keputusan ini didasari oleh catatan negatif terkait perilaku suporter musim lalu.

1. FIFA Masih Larang Suporter Tandang

Menurut Ferry, aksi suporter, seperti menyalakan flare di beberapa pertandingan, diperparah dengan insiden saat suporter Persib merayakan gelar juara dengan masuk ke lapangan dan merusak sejumlah fasilitas di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Kejadian itu terjadi saat Persib, yang dijuluki Maung Bandung, menang 3-2 atas Persis Solo pada 24 Mei 2025.

“Di pertandingan terakhir, flare dan yang lebih parahnya lagi adalah pertandingan yang disaksikan oleh delegasi FIFA, yaitu penutupan di Bandung. Bahkan rumput dihancurkan dan sebagainya,” ucap Ferry, dikutip Jumat (8/8/2025).

“Karena itu, liga melarang pertandingan pembuka Persib di kandang. Bukan hanya flare, turun ke lapangan, kalau hanya flare ya okelah, ini turun ke lapangan, mengganggu semua di tribun,” tambahnya.

Persib Bandung vs Western Sydney. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung vs Western Sydney. (Foto: Instagram/persib)

2. Sikap Persib

Menyikapi hal tersebut, Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan, menyatakan pihaknya memahami dan menghormati keputusan I.League sebagai operator kompetisi.

“Meskipun mengecewakan bagi Bobotoh, kami melihat ini sebagai bagian dari proses menuju sistem pertandingan yang lebih aman dan tertib,” ujar Adhitia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/49/3182292/arema_fc_vs_persija_jakarta-3Rkm_large.jpg
Hasil Babak Pertama Arema FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Tertinggal 0-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/49/3182255/mauricio_souza_menyatakan_persija_jakarta_siap_meladeni_arema_fc_pada_laga_pekan_ke_11_super_league_2025_2026-Tqkd_large.jpg
Jelang Arema FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Ogah Tertipu Statistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/49/3182223/eksel_runtukahu_menebar_ancaman_bagi_arema_fc_jelang_pekan_11_super_league_2025_2026-oUpy_large.jpg
Eksel Runtukahu Tebar Ancaman ke Arema FC: Persija Jakarta Ingin 3 Poin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/49/3182004/persija_jakarta_harus_terusir_karena_stadion_jis_tengah_dalam_perawatan-XrJc_large.jpg
Persija Jakarta Jadi Musafir karena Perawatan Stadion JIS, Pramono Anung: Saya juga Mengeluh!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/08/50/1641779/kisah-mayweather-jr-tolak-bayaran-rp130-miliar-demi-hindari-petinju-curang-antonio-margarito-mfm.webp
Kisah Mayweather Jr Tolak Bayaran Rp130 Miliar demi Hindari Petinju Curang Antonio Margarito
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/08/pangsuma_fc_menaklukkan_bintang_timur_surabaya_4_2.jpg
Bintang Timur Surabaya Tumbang! Pangsuma FC Beri Kejutan di Pro Futsal League 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement