HOME BOLA LIGA ITALIA

Adu Gaji Jay Idzes di Sassuolo dan Venezia, bak Bumi dan Langit!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |15:46 WIB
Adu Gaji Jay Idzes di Sassuolo dan Venezia, bak Bumi dan Langit!
Gaji Jay Idzes di Sassuolo naik 4 kali lipat ketimbang saat memperkuat Venezia. (Foto: Instagram/@jayidzes)
ADU gaji Jay Idzes di Sassuolo dan Venezia akan diulas Okezone. Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes selangkah lagi diresmikan sebagai pemain anyar klub promosi Serie A, Sassuolo. Menurut laporan jurnalis Italia Nicolo Schira, Jay Idzes akan ditebus Sassuolo dari Venezia senilai 8 juta euro atau sekira Rp151,9 miliar.

Selain itu, bek bertinggi badan 190 sentimeter ini akan dikontrak Sassuolo hingga 30 Juni 2029. Jay Idzes juga akan menerima gaji 1,1 juta euro atau sekira Rp20,9 miliar per tahun dari Sasusolo.

Nicolo Schira bocorkan detail kontrak Jay Idzes ke Sassuolo. (Foto: X/nicoschira)
Nicolo Schira bocorkan detail kontrak Jay Idzes ke Sassuolo. (Foto: X/nicoschira)

“Jay Idzes akan menerima kontrak dari Sassuolo hingga 30 Juni 2029 (senilai 1,1 juta euro per tahun plus bonus). Sementara Venezia mendapatkan 8 juta euro plus bonus,” tulis Nicolo Schira di akun X-nya, @nicoloschira.

1. Gaji di Sassuolo Lebih Tinggi ketimbang Venezia

Kabarnya saat membela Venezia, gaji yang diterima Jay Idzes hanya 300 ribu euro atau setara Rp5,69 miliar per tahun Hal itu berarti, gaji Jay Idzes di Sassuolo hampir empat kali lipat lebih besar ketimbang yang diterimanya di Venezia.

Mendapatkan gaji yang jauh lebih besar di Sassuolo membuat Jay Idzes wajib tampil lebih baik. Terlebih Sassuolo eksis di Serie A 2025-2026, sesuatu yang gagal dilakukan Venezia.

Venezia dipastikan Terdegradasi ke Serie B 2025-2026 setelah hanya finis di posisi 18 Serie A 2024-2025. Meski tampil konsisten mengawal pertahanan Venezia, Jay Idzes gagal menghindari sang tim dari jeratan degradasi.

 

Halaman:
1 2
      
