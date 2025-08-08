Jay Idzes Gabung Sassuolo, Segini Gaji yang Diterima sang Kapten Timnas Indonesia!

JAY Idzes gabung Sassuolo, berapa gaji yang diterima sang kapten Timnas Indonesia? Menurut jurnalis Italia Nicolo Schira, Jay Idzes akan dikontrak Sasuolo selama empat tahun atau hingga 30 Juni 2029. Setiap tahunnya, bek 190 sentimeter ini mendapatkan 1,1 juta euro atau setara Rp20,9 miliar per tahun.

“Jay Idzes akan menerima kontrak dari Sassuolo hingga 30 Juni 2029 (senilai 1,1 juta euro per tahun plus bonus). Sementara Venezia mendapatkan 8 juta euro plus bonus,” tulis Nicolo Schira di akun X-nya, @nicoloschira.

1. Dikonfirmasi Gianluca Di Marzio

Gianluca Di Marzio bocorkan Jay Idzes gabung Sassuolo. (Foto: Gianlucadimarzio)

Pakar transfer Italia, Gianluca Di Marzio, yang membocorkan lebih dulu kesepakatan Venezia dan Sassuolo soal Jay Idzes. Sassuolo mengeluarkan 11 hingga 12 juta euro untuk mendapatkan dua pemain Venezia, yakni Jay Idzes dan Fali Cande.

“Sassuolo mendatangkan dua perekrutan sekaligus, Jay Idzes dan Fali Cande yang didatangkan dari Venezia. Kedua pemain ini didatangkan dengan nominal 11 juta euro, meningkat menjadi 12 juta euro jika Sassuolo bertahan di Serie A,” tulis Gianluca Di Marzio di laman resminya, gianlucadimarzio.

“Jay Idzes dihargai 7 hingga 8 juta euro, sedangkan 3 sampai 4 juta euro sisanya diinvestasikan untuk Fali Cande,” lanjut Gianluca Di Marzio.

2. Tes Medis Hari Ini

Pengamat sepakbola Tanah Air, Haris Pardede, mencoba meminta konfirmasi dari Gianluca Di Marzio via Instagram semalam. Dalam pengakuan Gianluca Di Marzio ke Bung Harpa -sapaan Haris Pardede, Jay Idzes akan menjalani tes medis hari ini.