HOME BOLA LIGA ITALIA

Gabung Sassuolo, Jay Idzes Dilatih Juara Piala Dunia 2006 yang Bikin Fans Timnas Jerman Ngamuk

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |03:31 WIB
Gabung Sassuolo, Jay Idzes Dilatih Juara Piala Dunia 2006 yang Bikin Fans Timnas Jerman Ngamuk
Jay Idzes selangkah lagi resmi gabung Sassuolo pada bursa transfer musim panas 2025. (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

KAPTEN Timnas Indonesia Jay Idzes selangkah lagi diresmikan sebagai pemain klub Serie A, Sassuolo. Menurut jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, Sassuolo mendatangkan dua pemain sekaligus dari Venezia, yakni Jay Idzes dan Fali Cande.

“Sassuolo mendatangkan dua perekrutan sekaligus, Jay Idzes dan Fali Cande yang didatangkan dari Venezia. Kedua pemain ini didatangkan dengan nominal 11 juta euro, meningkat menjadi 12 juta euro jika Sassuolo bertahan di Serie A,” tulis Gianluca Di Marzio di laman resminya, gianlucadimarzio.

Jay Idzes akan menjalani tes medis bersama Sassuolo hari ini. (Foto: gianlucadimarzio.com)
Jay Idzes akan menjalani tes medis bersama Sassuolo hari ini. (Foto: gianlucadimarzio.com)

“Jay Idzes dihargai 7 hingga 8 juta euro, sedangkan 3 sampai 4 juta euro sisanya diinvestasikan untuk Fali Cande,” lanjut Gianluca Di Marzio.

1. Dilatih Juara Piala Dunia 2006

Di Sassuolo, Jay Idzes akan ditangani pelatih yang membantu Timnas Italia juara Piala Dunia 2006, Fabio Grosso. Pelatih 47 tahun ini merupakan sosok sentral saat Gli Azzurri -julukan Italia- menjadi kampiun Piala Dunia 2006.

Dari tujuh laga yang dimainkan Timnas Italia di Piala Dunia 2006, hanya satu pertandingan yang tidak dimainkan Fabio Grosso. Hal itu tepatnya saat Timnas Italia ditahan Amerika Serikat 1-1 di fase grup.

Sementara saat Fabio Grosso turun di enam laga lainnya, Timnas Italia selalu menang! Ia merupakan sosok yang dijatuhkan pemain Timnas Australia di kotak terlarang sehingga mendapatkan hadiah penalti di ujung laga. Eksekusi penalti Francesco Totti membuat Italia menang 1-0 atas Australia di 16 besar.

 

Telusuri berita bola lainnya
