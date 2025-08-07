Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Bursa Transfer Musim Panas 2025: Darwin Nunez ke Al Hilal, Son Heung-min Resmi Gabung LAFC

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |10:49 WIB
Update Bursa Transfer Musim Panas 2025: Darwin Nunez ke Al Hilal, Son Heung-min Resmi Gabung LAFC
Son Heung-min resmi gabung LAFC. (Foto: Media LAFC)
UPDATE bursa transfer musim panas 2025 menarik untuk dibahas. Apalagi dalam beberapa hari terakhir ada dua nama, yakni Darwin Nunez dan Son Heung-min, yang menjadi bahan pembicaraan para pencinta sepakbola dunia terkait pergerakan sang pemain di bursa transfer kali ini.

Nunez sedang kencang dikaitkan akan meninggalkan Liverpool karena mendapatkan penawaran yang menggiurkan dari klub Arab Saudi, Al Hilal. Sedangkan Son Heung-min sudah resmi  meninggalkan Tottenham Hotspur karena pindah ke Los Angeles (LA) FC.

1. Darwin Nunez Selangkah Lagi Gabung Al Hilal

Darwin Nunez sejatinya masih memiliki kontrak yang panjang di Liverpool. Striker berpaspor Uruguay itu tepatnya diikat The Reds –julukan Liverpool– sampai akhir Juni 2028.

Kendati demikian, Nunez memiliki kans yang besar meninggalkan Liverpool lebih cepat. Sebab Nunez menjadi incaran utama Al Hilal di musim panas 2025.

Laporan dari berbagai media Inggris melaporkan Al Hilal sudah mendapatkan lampu hijau dari Liverpool untuk merekrut Nunez. The Reds tak mencegah Nunez pergi karena Al Hilal dikabarkan berani membayar 53 juta euro plus bonus, yang ditotalkan bisa mencapai Rp1 triliun.

“Al Hilal telah menyetujui semua persyaratan dengan Liverpool. Semua sudah dikonfirmasi,” kata pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano, dikutip dari akun X @FabrizioRomano, Kamis (7/8/2025).

Darwin Nunez
Darwin Nunez

“Nunez terbuka untuk pindah dan segera setelah detailnya diklarifikasi. Selanjutnya dia bakal melakukan perjalanan (ke Arab Saudi) untuk tes medis,” tambah Fabrizio Romano.

2. Son Heung-min Pindah ke LAFC

Son Heung-min berhasil mencetak rekor transfer termahal sepanjang sejarah MLS usai dibeli LAFC dari Tottenham. Berdasarkan laporan dari situs resmi Liga Amerika Serikat (MLS), Son dibeli dengan harga USD 26,6 juta atau sekira Rp432 miliar.

Jumlah itu sudah cukup untuk membuat Son resmi menjadi pemain dengan harga transfer termahal di Liga Amerika Serikat tersebut.

 

