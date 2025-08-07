Manchester United Resmi Dapatkan Benjamin Sesko dan Carlos Baleba di Bursa Transfer Musim Panas 2025?

MANCHESTER United resmi mendapatkan Benjamin Sesko dan Carlos Baleba di bursa transfer musim panas 2025? Setelah mendatangkan dua pemain top, yakni Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha, The Red Devils -julukan Manchester United- belum berhenti berbelanja pemain pada bursa transfer musim panas 2025.

Misi Manchester United jelas, yakni bersaing di papan atas Liga Inggris 2025-2026. Demi menyangi tim-tim top seperti Liverpool, Arsenal, Manchester City hingga Chelsea, Manchester Merah harus berbenah.

Manchester United butuh tambahan pemain berkualitas di lini depan. (Foto: X/@ManUtd)

Salah satu fokus pembenahan adalah memperbaiki lubang-lubang yang ada di dalam skuad. Salah satu kelemahan ada di sisi penyerang.

1. Rasmus Hojlund Tak Bisa Diandalkan

Saat ini Manchester United memiliki dua penyerang tengah berpengalaman, yakni Rasmus Hojlund dan Joshua Zirzkee. Namun, sayangnya dua penyerang ini tak bisa diandalkan untuk mencetak banyak gol ke gawang lawan.

Supaya suplai dari Bruno Fernandes tidak sia-sia, The Red Devils membutuhkan penyerang tajam. Karena itu, manajemen Manchester United tengah berupaya mendatangkan penyerang RB Leipzig, Benjamin Sesko.

“Benjamin Sesko hanya ingin gabung Manchester United. Manchester United telah memberikan kontrak resmi kepada Sesko sembari bernegosiasi dengan RB Leipzig,” kata jurnalis Italia, Fabrizio Romano, Okezone mengutip dari akun X-nya, @FabrizioRomano.