Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Resmi Dapatkan Benjamin Sesko dan Carlos Baleba di Bursa Transfer Musim Panas 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |05:50 WIB
Manchester United Resmi Dapatkan Benjamin Sesko dan Carlos Baleba di Bursa Transfer Musim Panas 2025?
Benjamin Sesko segera gabung Manchester United. (Foto: Instagram/@benjaminsesko)
A
A
A

MANCHESTER United resmi mendapatkan Benjamin Sesko dan Carlos Baleba di bursa transfer musim panas 2025? Setelah mendatangkan dua pemain top, yakni Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha, The Red Devils -julukan Manchester United- belum berhenti berbelanja pemain pada bursa transfer musim panas 2025.

Misi Manchester United jelas, yakni bersaing di papan atas Liga Inggris 2025-2026. Demi menyangi tim-tim top seperti Liverpool, Arsenal, Manchester City hingga Chelsea, Manchester Merah harus berbenah.

Manchester United butuh tambahan pemain berkualitas di lini depan. (Foto: X/@ManUtd)
Manchester United butuh tambahan pemain berkualitas di lini depan. (Foto: X/@ManUtd)

Salah satu fokus pembenahan adalah memperbaiki lubang-lubang yang ada di dalam skuad. Salah satu kelemahan ada di sisi penyerang.

1. Rasmus Hojlund Tak Bisa Diandalkan

Saat ini Manchester United memiliki dua penyerang tengah berpengalaman, yakni Rasmus Hojlund dan Joshua Zirzkee. Namun, sayangnya dua penyerang ini tak bisa diandalkan untuk mencetak banyak gol ke gawang lawan.

Supaya suplai dari Bruno Fernandes tidak sia-sia, The Red Devils membutuhkan penyerang tajam. Karena itu, manajemen Manchester United tengah berupaya mendatangkan penyerang RB Leipzig, Benjamin Sesko.

“Benjamin Sesko hanya ingin gabung Manchester United. Manchester United telah memberikan kontrak resmi kepada Sesko sembari bernegosiasi dengan RB Leipzig,” kata jurnalis Italia, Fabrizio Romano, Okezone mengutip dari akun X-nya, @FabrizioRomano.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180999/ole_romeny_berpotensi_gabung_persib_bandung_pada_januari_2026_pssi-GYR3_large.jpg
Persib Bandung Disamakan seperti Real Madrid jika Ole Romeny dan Joey Pelupessy Gabung pada Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180989/joey_pelupessy_dikabarkan_masuk_radar_persib_bandung_beckhamput7-X2Br_large.jpg
Semua Pemain Ingin Gabung Persib Bandung, Pemain Timnas Indonesia Joey Pelupessy Merapat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180982/marselino_ferdinan_hampir_gabung_persib_bandung_di_bursa_transfer_musim_panas_2025_aldi_chandra_okezone-RZbv_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Hampir Gabung Persib Bandung, Kontraknya Tembus Rp3 Miliar per Musim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179870/ole_romeny_disebut_akan_gabung_persib_bandung-fNlD_large.jpg
Suporter Optimistis Ole Romeny Gabung Persib Bandung: Michael Essien Saja Pernah Didatangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/07/11/1641517/nonton-bundesliga-matchday-10-aksi-sengit-perebutan-puncak-klasemen-di-vision-gew.webp
Nonton Bundesliga Matchday 10: Aksi Sengit Perebutan Puncak Klasemen di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/20/pelatih_persik_kediri_ong_kim_swee.jpg
Ong Kim Swee Buka Suara! Bantah Isu Didekati Klub Malaysia Terengganu FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement