HOME BOLA LIGA INGGRIS

Revolusi Ruben Amorim di Manchester United Diawali dari Meja Makan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |15:12 WIB
Revolusi Ruben Amorim di Manchester United Diawali dari Meja Makan
Ruben Amorim bekerja keras mengubah wajah Manchester United yang musim lalu muram (Foto: X/@ManUtd)
A
A
A

RUBEN Amorim bekerja keras mengubah wajah Manchester United yang musim lalu muram agar lebih cerah pada 2025-2026. Semua ternyata diawali dari atas meja makan.

Man United finis tanpa trofi di musim 2024-2025. Mereka bahkan mengakhiri Liga Inggris 2024-2025 di urutan 15, posisi terburuk klub sejak era Premier League dimulai pada 1992-1993.

1. Kerja Keras

Manchester United vs Bournemouth (Foto: Man United)

Amorim perlu bekerja keras untuk mengubah hal tersebut sejak masa pramusim. Ia melihat perlahan-lahan detail kecil dan juga kultur klub berubah lebih baik.

“Menurut saya, kami jadi lebih baik di semua detail, dalam hal organisasi harian. Nutrisi kami lebih baik, cara kami memasak (makanan), apa yang kami makan, dan cara mempersiapkan latihan,” papar Amorim kepada laman resmi klub, Senin (4/8/2025).

“Saya pikir kami sekarang lebih terorganisir, kami punya orang-orang yang membantu jadi lebih baik. Saya tidak lagi khawatir dengan hal-hal kecil seperti musim lalu,” imbuh pria berpaspor Portugal itu.

Lebih lanjut, Amorim menyebut hal itu penting untuk menunjang performa di lapangan. Bantuan-bantuan non-teknis membuat mereka jadi lebih fokus mencurahkan perhatian saat pertandingan.

 

