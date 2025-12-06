Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Aston Villa vs Arsenal di Liga Inggris 2025-2026: The Gunners Kalah Dramatis 1-2!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |21:59 WIB
Hasil Aston Villa vs Arsenal di Liga Inggris 2025-2026: The Gunners Kalah Dramatis 1-2!
Aston Villa vs Arsenal. (Foto: Premier League)
A
A
A

HASIL Aston Villa vs Arsenal di Liga Inggris 2025-2026 sudah diketahui. The Gunners -julukan Arsenal- kalah dramatis 1-2.

Duel Aston Villa vs Arsenal dalam pekan ke-15 Liga Inggris 2025-2026 digelar di Stadion Villa Park, Birmingham, pada Sabtu (6/12/2025) malam WIB. Aston Villa memastikan kemenangan lewat gol Matty Cash (36’) dan Emi Buendia (90+5’).

Aston Villa vs Arsenal

Sementara itu, Arsenal hanya bisa cetak satu gol via aksi Leandro Trossard (52’). Hasil ini membuat Aston Villa naik peringkat ke posisi 2 klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026 dengan 30 poin. Sementara Arsenal, mereka tetap di puncak dengan 33 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit sudah tersaji sejak awal laga. Jual beli serangan terus terjadi. Arsenal bahkan beberapa kali dapat peluang emas untuk cetak gol.

Salah satunya terjadi lewat aksi Eberechi Eze pada menit ke-21. Dia sempat membobol gawang Aston Villa yang dikawal Emiliano Martinez usai menerima umpan ciamik dari Bukayo Saya. Sayangnya, gol itu dianulir karena Saka lebih dulu berada dalam posisi offside.

Alih-alih buka keunggulan lebih dahulu, Arsenal justru tertinggal. Ialah Matty Cash yang catatkan namanya di papan skor pada menit ke-36. Dia sukses menyambut umpan sialng ciamik dari Pau Torres. Aston Villa memimpin 1-0.

Di sisa waktu pertandingan, Arsenal terus coba menyamakan kedudukan. Namun, usaha demi usaha gagal berbuah manis. Mereka terus tertinggal hingga jeda turun minum.

 

