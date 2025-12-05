Curi Perhatian, Momen Ole Romeny Beri Kejutan Kado Natal ke Akademi Sepakbola Bareng Oxford United

MOMEN Ole Romeny beri kejutan kado Natal untuk Abingdon Greens U-14 bareng Oxford United curi pehatian. Aksinya datang ke akademi sepakbola muda itu curi perhatian.

Oxford United mengajak Ole untuk bertemu dengan anak-anak yang berlatih di akademi itu dan memberikan kado Natal untuk sang pelatih dan manajer.

1. Ole Romeny Beri Kejutan Kado Natal

Momen tersebut diunggah oleh akun Instagram resmi Oxford United (@oufcofficial). Di momen itu, Ole memberikan sebuah surat ucapan hangat dari Oxford United untuk Abingdon Greens U-14.

Surat tersebut ditujukan kepada manajer akademi, Lee White, yang mendedikasikan tujuh tahunnya untuk merawat Abingdon Greens U-14. Ole Romeny juga berinteraksi dengan para pemain muda di Abingdon Greens U-14.

“Selama lebih dari tujuh tahun, Lee telah mencurahkan waktu, tenaga, dan hatinya untuk Abingdon Greens U-14. Dedikasinya kepada para pemain muda dan komunitas benar-benar Istimewa,” tulis Oxford United dilansir dari akun Instagram resminya, Jumat (5/12/2025).

“Dengan sedikit bantuan dari Ole Romeny, kami berhasil memberi kejutan kecil sebagai ungkapan terima kasih menjelang Natal,” sambung keterangan itu.