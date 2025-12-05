MOMEN Ole Romeny beri kejutan kado Natal untuk Abingdon Greens U-14 bareng Oxford United curi pehatian. Aksinya datang ke akademi sepakbola muda itu curi perhatian.
Oxford United mengajak Ole untuk bertemu dengan anak-anak yang berlatih di akademi itu dan memberikan kado Natal untuk sang pelatih dan manajer.
Momen tersebut diunggah oleh akun Instagram resmi Oxford United (@oufcofficial). Di momen itu, Ole memberikan sebuah surat ucapan hangat dari Oxford United untuk Abingdon Greens U-14.
Surat tersebut ditujukan kepada manajer akademi, Lee White, yang mendedikasikan tujuh tahunnya untuk merawat Abingdon Greens U-14. Ole Romeny juga berinteraksi dengan para pemain muda di Abingdon Greens U-14.
“Selama lebih dari tujuh tahun, Lee telah mencurahkan waktu, tenaga, dan hatinya untuk Abingdon Greens U-14. Dedikasinya kepada para pemain muda dan komunitas benar-benar Istimewa,” tulis Oxford United dilansir dari akun Instagram resminya, Jumat (5/12/2025).
“Dengan sedikit bantuan dari Ole Romeny, kami berhasil memberi kejutan kecil sebagai ungkapan terima kasih menjelang Natal,” sambung keterangan itu.