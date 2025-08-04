Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Raih Trofi Mangkuk Seblak karena Juara Premier League Summer Series 2025, Bruno Fernandes Kebingungan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |09:26 WIB
Manchester United Raih Trofi Mangkuk Seblak karena Juara Premier League Summer Series 2025, Bruno Fernandes Kebingungan!
Manchester United menangkan trofi berbentuk mangkuk seblak. (Foto: X/@ManUtd)
A
A
A

MANCHESTER United disebut meraih trofi berbentuk mangkuk seblak usai menjuarai Premier League Summer Series 2025. Komentar itu disampaikan salah satu netizen di media sosial. “Oh ini yang namanya mangkuk seblak,” ujar akun Edi Odnkk, setelah melihat bentuk trofi yang dimenangkan Setan Merah di Premier League Summer Series 2025.

Gelandang sekaligus kapten Manchester United Bruno Fernandes juga tampak kebingungan dengan bentuk trofi yang dimenangkan timnya. Fakta ini menunjukan bentuk trofi Premier League Summer Series 2025 masuk kategori aneh.

1. Manchester United Dominan di Premier League Summer Series 2025

Trofi berbentuk mangkuk seblak yang dimenangkan Manchester United. (Foto: Facebokk RCTI Sports)
Trofi berbentuk mangkuk seblak yang dimenangkan Manchester United. (Foto: Facebokk RCTI Sports)

Terlepas dari bentuk trofi yang aneh, The Red Devils -julukan Manchester United- tampil dominan di Premier League Summer Series 2025 yang dilangsungkan di Amerika Serikat. Premier League Summer Series 2025 sendiri diikuti empat tim Liga Inggris yakni Manchester United, Everton, West Ham United, Bournemouth.

Sebanyak empat tim ini bertemu satu sama lain. Tim dengan koleksi poin terbanyak akan keluar sebagai juara Premier League Summer Series 2025.

Hasilnya, Manchester United racikan Ruben Amorim mengoleksi tujuh angka, hasil dua menang dan satu imbang. The Red Devils menang 2-1 atas West Ham United, menggilas Bournemouth 4-1 dan ditahan Everton 2-2.

Menyusul di posisi dua ada West Ham United dengan enam angka, Bournemouth (tiga) dan Everton (satu). Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah gelar ini memantik motivasi Manchester United menyambut musim baru?

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
