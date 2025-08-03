Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Penyebab Media Italia Prediksi Jay Idzes Hengkang dari Venezia pada Bursa Transfer Musim Panas 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |04:18 WIB
Penyebab Media Italia Prediksi Jay Idzes Hengkang dari Venezia pada Bursa Transfer Musim Panas 2025
Jay Idzes diprediksi meninggalkan Venezia pada bursa transfer musim panas 2025. (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

MEDIA Italia Tuttomercato optimistis kapten Timnas Indonesia Jay Idzes akan meninggalkan Venezia pada bursa transfer musim panas 2025. Pendapat ini muncul karena banyak klub Liga Italia yang menaruh minat kepada pemain belakang berusia 25 tahun tersebut.

Semenjak bursa transfer musim panas 2025 dibuka pada 1 Juli 2025, Jay Idzes dikaitkan dengan banyak klub. Beberapa klub yang dikabarkan meminati eks pemain Go Ahead Eagles itu adalah Pisa, Genoa, Udinese, hingga Bologna.

Bek andalan Venezia, Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
Bek andalan Venezia, Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)

"Mereka (klub-klub Serie A) telah lama tertarik kepada Jay Idzes yang kemungkinan besar tidak akan bertahan di Venezia di kasta kedua Liga Italia karena beberapa klub papan atas tertarik," tulis Tuttomercato, Minggu (3/8/2025).

Seperti yang diungkap di atas, daya tawar Venezia tak lagi tinggi kepada Jay Idzes. Sebab, Venezia akan main di kasta kedua sepakbola Italia, Serie B.

1. Terikat Kontrak hingga 30 Juni 2027

Jay Idzes masih memiliki kontrak panjang bersama Venezia. Pemain bertinggi badan 190 sentimeter ini masih terikat kontrak dengan Venezia sampai 30 Juni 2027.

Ia menyadari didekati banyak klub top Italia. Menurutnya, situasi ini membuatnya bingung sekaligus bahagia. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180999/ole_romeny_berpotensi_gabung_persib_bandung_pada_januari_2026_pssi-GYR3_large.jpg
Persib Bandung Disamakan seperti Real Madrid jika Ole Romeny dan Joey Pelupessy Gabung pada Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180989/joey_pelupessy_dikabarkan_masuk_radar_persib_bandung_beckhamput7-X2Br_large.jpg
Semua Pemain Ingin Gabung Persib Bandung, Pemain Timnas Indonesia Joey Pelupessy Merapat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180982/marselino_ferdinan_hampir_gabung_persib_bandung_di_bursa_transfer_musim_panas_2025_aldi_chandra_okezone-RZbv_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Hampir Gabung Persib Bandung, Kontraknya Tembus Rp3 Miliar per Musim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179870/ole_romeny_disebut_akan_gabung_persib_bandung-fNlD_large.jpg
Suporter Optimistis Ole Romeny Gabung Persib Bandung: Michael Essien Saja Pernah Didatangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/11/1639663/kaget-piala-dunia-u17-2025-digelar-di-lapangan-latihan-nova-arianto-kirain-stadion-besar-zvf.webp
Kaget Piala Dunia U-17 2025 Digelar di Lapangan Latihan, Nova Arianto: Kirain Stadion Besar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/aldila_sutjiadi_kanan_bersama_janice_tjen.jpg
Juara Bareng Janice Tjen di Chennai Open 2025, Aldila Sutjiadi Bilang Begini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement