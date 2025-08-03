Penyebab Media Italia Prediksi Jay Idzes Hengkang dari Venezia pada Bursa Transfer Musim Panas 2025

MEDIA Italia Tuttomercato optimistis kapten Timnas Indonesia Jay Idzes akan meninggalkan Venezia pada bursa transfer musim panas 2025. Pendapat ini muncul karena banyak klub Liga Italia yang menaruh minat kepada pemain belakang berusia 25 tahun tersebut.

Semenjak bursa transfer musim panas 2025 dibuka pada 1 Juli 2025, Jay Idzes dikaitkan dengan banyak klub. Beberapa klub yang dikabarkan meminati eks pemain Go Ahead Eagles itu adalah Pisa, Genoa, Udinese, hingga Bologna.

Bek andalan Venezia, Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)

"Mereka (klub-klub Serie A) telah lama tertarik kepada Jay Idzes yang kemungkinan besar tidak akan bertahan di Venezia di kasta kedua Liga Italia karena beberapa klub papan atas tertarik," tulis Tuttomercato, Minggu (3/8/2025).

Seperti yang diungkap di atas, daya tawar Venezia tak lagi tinggi kepada Jay Idzes. Sebab, Venezia akan main di kasta kedua sepakbola Italia, Serie B.

1. Terikat Kontrak hingga 30 Juni 2027

Jay Idzes masih memiliki kontrak panjang bersama Venezia. Pemain bertinggi badan 190 sentimeter ini masih terikat kontrak dengan Venezia sampai 30 Juni 2027.

Ia menyadari didekati banyak klub top Italia. Menurutnya, situasi ini membuatnya bingung sekaligus bahagia.