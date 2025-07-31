Respons Jay Idzes Usai Diincar Banyak Klub: Saya Bahagia, Bursa Transfer itu Bahaya!

Jay Idzes merespons soal banyaknya klub yang ingin mengangkutnya dari Venezia FC (Foto: Instagram/@jayidzes)

VENEZIA – Jay Idzes angkat bicara soal jadi incaran oleh banyak klub. Ia mengaku bahagia berada di Venezia FC, apalagi statusnya kini menjadi kapten tim.

Idzes menjadi komoditas panas di bursa transfer musim panas 2025. Meski gagal membawa Venezia bertahan di kasta teratas, bek berusia 25 tahun itu dibidik banyak klub.

1. Diincar Banyak Klub

Di antara klub yang berminat adalah Pisa, Genoa, Udinese, hingga Bologna. Udinese dan Genoa bahkan sudah sangat dekat, namun belum ada kabar transfer lebih lanjut.

Baca Juga:

Idzes menyadari dirinya didekati banyak klub top Italia. Menurut pemain Timnas Indonesia itu, situasi ini membuatnya bingung sekaligus bahagia.

"Saya kapten Venezia, saya bahagia, bursa transfer itu berbahaya, selalu ada saja yang terjadi (tertawa)," ujar Idzes dilansir dari Tuttomercatoweb, Kamis (31/7/2025).