HOME BOLA LIGA ITALIA

Fabrizio Romano Bocorkan 3 Klub Serie A yang Incar Jay Idzes, Siapa yang Resmi Dapatkan Kapten Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |09:28 WIB
Fabrizio Romano Bocorkan 3 Klub Serie A yang Incar Jay Idzes, Siapa yang Resmi Dapatkan Kapten Timnas Indonesia?
Jay Idzes diincar 3 klub Serie A pada bursa transfer musim panas 2025. (Foto: Instagram/@jayidzes)
PAKAR transfer asal Italia Fabrizio Romano membocorkan tiga klub Serie A yang mengincar kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes. Dalam perbincangan di channel YouTube Hanif Thamrin, Fabrizio Romano mengatakan Jay Idzes diincar Genoa, Sassuolo dan Udinese.

“Ya Genoa, Sassuolo dan Udinese ketiga klub itu tertarik saat ini kepada Jay Idzes. Venezia meminta lebih dari 10 juta euro dan ini bukan kesepakatan yang murah,” kata Fabrizio Romano.

Jay Idzes jadi incaran Genoa, Sassuolo dan Udinese. (Foto: PSSI)
Jay Idzes jadi incaran Genoa, Sassuolo dan Udinese. (Foto: PSSI)

“Setelah dia bermain baik musim lalu, saya sangat menyukai pemain ini.  Menurut saya dia dipandang sebelah mata, meski aslinya memiliki kualitas,” lanjut pria yang dikenal sebagai salah satu jurnalis olahraga terkenal ini.

Fabrizio Romano pun menantikan siapa yang nantinya dapat mengamankan jasa Jay Idzes. “Mari kita lihat siapa di antara Genoa, Sassuolo, Udinese yang akan memenangkan persaingan mendapatkan Jay Idzes,” tegas Fabrizio Romano.

1. Genoa Jadi yang Terbaru

Sejak bursa transfer musim dingin 2025, Jay Idzes dikaitkan dengan banyak klub Eropa. Selain tiga klub di atas, ada Fiorentina, Bologna, Lille hingga Aston Villa yang dikabarkan tertarik kepada Jay Idzes.

Genoa sempat berada di pole position untuk mendaratkan bek berusia 25 tahun tersebut. Namun, kabar terbaru menunjukan Direktur Olahraga Venezia Filippo Antonelli menolak tawaran Genoa karena terlalu rendah.

 

