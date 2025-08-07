Janji Fabio Calonego Bawa Persija Jakarta Juara Super League 2025-2026

PEMAIN Persija Jakarta, Fabio Calonego, tebar janji manis jelang Super League 2025-2026. Dia berjanji akan membawa Persija rebut gelar juara.

Demi mewujudkan hal itu, Fabio Calonego siap memberikan kontribusi terbaiknya. Dengan begitu, Persija diharapkan bisa hadapi satu per satu lawan berat.

1. Disambut Hangat

Fabio Calonego mengaku sangat senang mendapatkan sambutan hangat dari seluruh elemen Persija. Dia pun ingin membayar sambutan itu dengan kontribusi terbaiknya.

"Saya berterima kasih sudah menerima saya dengan baik, bukan hanya dari para pemain, tapi juga dari Jakmania. Tak hanya saya, keluarga saya pun senang," kata Fabio Calonego dilansir dari laman Persija, Kamis (7/8/2025).

"Saya berharap akhir musim ini kita bisa merayakan gelar juara bersama,” tambahnya.