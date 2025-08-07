Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Janji Fabio Calonego Bawa Persija Jakarta Juara Super League 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |22:27 WIB
Janji Fabio Calonego Bawa Persija Jakarta Juara Super League 2025-2026
Fabio Calonego kala membela Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
PEMAIN Persija Jakarta, Fabio Calonego, tebar janji manis jelang Super League 2025-2026. Dia berjanji akan membawa Persija rebut gelar juara.

Demi mewujudkan hal itu, Fabio Calonego siap memberikan kontribusi terbaiknya. Dengan begitu, Persija diharapkan bisa hadapi satu per satu lawan berat.

Fabio Calonego resmi perkuat Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)

1. Disambut Hangat

Fabio Calonego mengaku sangat senang mendapatkan sambutan hangat dari seluruh elemen Persija. Dia pun ingin membayar sambutan itu dengan kontribusi terbaiknya.

"Saya berterima kasih sudah menerima saya dengan baik, bukan hanya dari para pemain, tapi juga dari Jakmania. Tak hanya saya, keluarga saya pun senang," kata Fabio Calonego dilansir dari laman Persija, Kamis (7/8/2025).

"Saya berharap akhir musim ini kita bisa merayakan gelar juara bersama,” tambahnya.

 

