HOME BOLA LIGA INDONESIA

Adu Gaji Rizky Ridho dengan Jordi Amat di Persija Jakarta, bak Bumi dan Langit?

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |20:15 WIB
Adu Gaji Rizky Ridho dengan Jordi Amat di Persija Jakarta, bak Bumi dan Langit?
Jordi Amat dan Rizky Ridho. (Foto: Instagram/@jordiamat5)
A
A
A

ADU gaji Rizky Ridho dengan Jordi Amat di Persija Jakarta menarik diulas. Apakah perbedaannya begitu jauh bak bumi dan langit?

Diketahui kini, dua bintang Timnas Indonesia, Rizky Ridho, setim dengan Jordi Amat. Sebab, Jordi Amat resmi gabung Persija Jakarta.

Jordi Amat dan Rizky Ridho

Sama-sama berstatus pemain bintang di Indonesia, akankah keduanya dapat gaji besar? Ataukah ada bayaran yang lebih tinggi yang didapat antara Jordi Amat dengan Rizky Ridho.

Berikut Adu Gaji Rizky Ridho dengan Jordi Amat di Persija Jakarta:

1. Gaji Rizky Ridho

Rizky Ridho sudah gabung Persija Jakarta sejak Juli 2023. Dia direkrut Macan Kemayoran dari Persebaya Surabaya.

Kala itu, Rizky Ridho dikontrak berdurasi tiga tahun hingga 2026. Kini, kontrak Rizky Ridho pun sudah memasuki masa-masa akhir di Persija.

Kiprah manis pun ditunjukkan Rizky Ridho bersama Persija. Dia sudah mentas di 60 laga dalam berbagai kompetisi. Dari penampilannya, dia bisa membukukan 6 gol dan 6 assist. Kiprah manisnya membawa Rizky Ridho dipercaya jadi kapten.

Di Persija, Rizky Ridho pun dikabarkan mendapat bayaran cukup besar. Gajinya mencapai Rp7,39 miliar untuk satu musim.

 

Halaman:
1 2
      
