Demi Juara Super League 2025-2026, Maxwell Siap Beri Segalanya untuk Persija

JAKARTA – Penyerang anyar Persija Jakarta, maxwell Souza de Lima, berambisi membawa Macan Kemayoran—julukan Persija Jakarta—meraih gelar juara Super League 2025-2026. Maxwell menegaskan kesiapannya untuk memberikan segalanya demi mewujudkan ambisi tersebut.

1. Amunisi Baru

Persija Jakarta secara resmi mengumumkan Maxwell Souza sebagai amunisi baru di lini serang mereka. Pemain bernama lengkap Emaxwell Souza de Lima itu diharapkan dapat mempertajam serangan tim ibu kota.

Maxwell menjadi rekrutan asing ketujuh bagi Macan Kemayoran pada bursa transfer musim ini. Sebelumnya, sudah ada Gustavo Franca (Brasil/Italia), Allano (Brasil), Van Basty Sousa (Brasil), Alan Cardoso (Brasil), Fabio Silva (Brasil), dan Thales (Brasil).

Pemain yang juga berasal dari Brasil ini memiliki rekam jejak yang cukup mumpuni. Sebagian besar kariernya dihabiskan di tanah kelahirannya, dengan pengalaman bermain di Serie B bahkan Serie A, dua kasta teratas sepak bola Brasil. Selain itu, Maxwell juga pernah bermain di Swedia bersama Kalmar FF.

2. Siap Bawa Persija Juara

Maxwell Souza

Pada musim pertamanya bersama Persija, Maxwell langsung menunjukkan ambisi tinggi. Pemain berusia 30 tahun itu menegaskan keinginannya untuk membawa Persija bersaing dalam perebutan gelar Super League 2025-2026.

“Saya 100 persen siap menghadapi tantangan bersama Persija. Saya sangat senang berada di sini,” kata Maxwell, dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Kamis (7/8/2025).

“Saya datang untuk memperjuangkan gelar, untuk melakukan segala yang bisa kami lakukan agar Persija kembali menjadi juara,” tegasnya.