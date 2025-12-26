Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam yang Moncer pada Musim 2025-2026 Berkat Suntikan Moral Keluarga

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |06:05 WIB
Kisah Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam yang Moncer pada Musim 2025-2026 Berkat Suntikan Moral Keluarga
Teja Paku Alam kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

KISAH kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam, menarik diulas. Dia tampil moncer pada musim 2025-2026.

Teja Paku Alam pun berbagi kunci suksesnya. Dia mengaku kiprah manisnya bisa tercipta berkat suntikan moral dari keluarga.

Teja Paku Alam. ig/persib

1. Kiprah Manis

Ya, Teja Paku Alam jadi andalan Bojan Hodak untuk kawal gawang Persib Bandung musim ini. Dia total sudah bermain di 19 laga musim ini dalam berbagai kompetisi.

Dari penampilannya, Teja berhasil 10 kali mencatatkan clean sheet. Tak heran, kiper berusia 31 tahun itu banjir pujian.

 

