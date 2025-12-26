Kisah Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam yang Moncer pada Musim 2025-2026 Berkat Suntikan Moral Keluarga

KISAH kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam, menarik diulas. Dia tampil moncer pada musim 2025-2026.

Teja Paku Alam pun berbagi kunci suksesnya. Dia mengaku kiprah manisnya bisa tercipta berkat suntikan moral dari keluarga.

1. Kiprah Manis

Ya, Teja Paku Alam jadi andalan Bojan Hodak untuk kawal gawang Persib Bandung musim ini. Dia total sudah bermain di 19 laga musim ini dalam berbagai kompetisi.

Dari penampilannya, Teja berhasil 10 kali mencatatkan clean sheet. Tak heran, kiper berusia 31 tahun itu banjir pujian.