Gaya Anak Motor, Rizky Ridho Pamer Naik Moge Pakai Jersey Retro Persija Jakarta

JAKARTA - Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, memamerkan gaya sporty-nya saat mengendarai motor gede (moge) di jalanan Jakarta. Penampilannya terlihat semakin keren karena ia mengenakan jersey retro Persija musim 1996-1997 yang ikonik dengan kombinasi warna Merah-Putih.

Pemain yang berposisi sebagai bek ini tidak berkendara sendirian. Ia menikmati suasana ibu kota bersama rekan setimnya, seperti Hansamu Yama dan Andritany Ardhiyasa, manajer tim Ardhi Tjahjoko, serta Ketua Umum The Jakmania, Diky Soemarno.

1. Dapat Respons Positif

Momen ini diketahui dari unggahan di akun Instagram pribadi Rizky Ridho, @rizkyridhoramadhani. Berbagai respons mewarnai kolom komentar bek Timnas Indonesia tersebut.

"Saya dan teman-teman," tulis Rizky Ridho singkat.

Unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar positif dari para suporter Persija. Kolom komentar dipenuhi kalimat positif.

"Gagah sekali merah putih," tulis akun @vijbois.

Rizky Ridho. (Foto: Instagram/rizkyridhoramadhani)

"Orang Jawa mencoba kalcer (culture)," timpal akun @iwdranti.

"Menyala Kapt," puji akun @angaaaaa24_.