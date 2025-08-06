Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gaya Anak Motor, Rizky Ridho Pamer Naik Moge Pakai Jersey Retro Persija Jakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |02:01 WIB
Gaya Anak Motor, Rizky Ridho Pamer Naik Moge Pakai Jersey Retro Persija Jakarta
Pemain Persija Jakarta, Rizky Ridho. (Foto: Instagram/rizkyridhoramadhani)
A
A
A

JAKARTA - Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, memamerkan gaya sporty-nya saat mengendarai motor gede (moge) di jalanan Jakarta. Penampilannya terlihat semakin keren karena ia mengenakan jersey retro Persija musim 1996-1997 yang ikonik dengan kombinasi warna Merah-Putih.

Pemain yang berposisi sebagai bek ini tidak berkendara sendirian. Ia menikmati suasana ibu kota bersama rekan setimnya, seperti Hansamu Yama dan Andritany Ardhiyasa, manajer tim Ardhi Tjahjoko, serta Ketua Umum The Jakmania, Diky Soemarno.

1. Dapat Respons Positif

Momen ini diketahui dari unggahan di akun Instagram pribadi Rizky Ridho, @rizkyridhoramadhani. Berbagai respons mewarnai kolom komentar bek Timnas Indonesia tersebut.

"Saya dan teman-teman," tulis Rizky Ridho singkat.

Unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar positif dari para suporter Persija. Kolom komentar dipenuhi kalimat positif.

"Gagah sekali merah putih," tulis akun @vijbois.

Rizky Ridho. (Foto: Instagram/rizkyridhoramadhani)
Rizky Ridho. (Foto: Instagram/rizkyridhoramadhani)

"Orang Jawa mencoba kalcer (culture)," timpal akun @iwdranti.

"Menyala Kapt," puji akun @angaaaaa24_.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/49/3181519/eliano_reijnders-scNS_large.jpg
Penyebab Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Tergila-gila dengan Eliano Reijnders
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/49/3181624/borneo_fc_menang_telak_4_0_atas_dewa_united_di_super_league_2025_2026-hke6_large.jpg
Hasil Borneo FC vs Dewa United di Super League 2025-2026: Menang 4-0, Pesut Etam Jaga Kesempurnaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/49/3181262/allano_bersama_maxwell_souza-cXG4_large.jpg
Raih 3 Kemenangan Beruntun di Super League 2025-2026, Persija Jakarta Justru Makin Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/49/3181394/bojan_hodak-U9VC_large.jpg
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Sanjung Habis Teja Paku Alam: Seperti Striker yang Cetak Gol!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/06/51/1640945/total-hadiah-uang-janice-tjen-sepanjang-2025-karier-melesat-penghasilan-fantastis-xoq.webp
Total Hadiah Uang Janice Tjen Sepanjang 2025: Karier Melesat, Penghasilan Fantastis!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/cabang_angkat_besi.jpg
CdM Indonesia Optimistis Angkat Besi Jadi Lumbung Emas Merah Putih di SEA Games Thailand 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement