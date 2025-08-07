Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pesan Tegas Gustavo Franca: Tidak Ada Pemain Lokal, Brasil, atau Asing, Kami Semua Persija!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |17:05 WIB
Pesan Tegas Gustavo Franca: Tidak Ada Pemain Lokal, Brasil, atau Asing, Kami Semua Persija!
Gustavo Franca kala membela Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

PESAN tegas diberikan Gustavo Franca. Gelandang Persija Jakarta itu menegaskan tak ada pemain local, Brasil, atau asing di Persija. Semua fokus pemain adalah memberikan yang terbaik untuk Persija Jakarta.

Hal itu disampaikan Gustavo Franca kala menyambangi markas The Jakmania -suporter Persija Jakarta. Dalam kesempatan itu, Franca menegaskan komitmennya memberikan yang terbaik untuk Persija.

Gustavo Franca

1. Rekrutan Anyar

Gustavo Franca menjadi pemain rekrutan anyar di Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Sebagai gelandang, Franca diplot untuk membantu lini serang Persija di Super League 2025-2026.

Sebelum musim dimulai, Franca sudah melakoni debutnya dalam pertandingan persahabatan kontra Arema FC. Macan Kemayoran menang dengan skor 3-0 dalam laga yang digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta pada 26 Juli 2025 itu.

2. Temui The Jakmania

Perjalanan Franca untuk mencintai Persija terus dilakukan sebelum musim dimulai. Dia menemui The Jakmania di markasnya, GOR Brodjonegoro, Jakarta pada Rabu 6 Agustus 2025.

Dalam momen itu, Franca duduk bersama dengan perwakilan suporter seperti Koordinator Wilayah (Korwil) dan lainnya. Mereka berdiskusi untuk menyambut musim baru Super League 2025-2026.

"Saya senang ada di sini. Saya merasa ada di rumah. Sekarang, Persija dan Jakmania adalah keluarga besar saya," kata Franca dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Kamis (7/8/2025).

"Saat pertandingan melawan Arema FC, saya sangat bahagia karena bisa bertemu Jakmania. Kini, saya tunggu kalian di stadion untuk meraih tiga poin bersama,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
