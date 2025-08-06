Timnas Putri Indonesia Bakal Unjuk Gigi di ASEAN Womens Championship MISG Serenity Cup 2025, Live di RCTI!

TIM Nasional (Timnas) Putri Indonesia siap unjuk gigi di ajang ASEAN Womens Championship MSIG Serenity Cup 2025. Turnamen dua tahunan bergengsi se-Asia Tenggara ini akan menjadi momentum bagi skuad Garuda Pertiwi untuk bangkit dan mencatatkan prestasi!

Ajang ini menghadirkan delapan negara kuat di kawasan ASEAN, seperti juara bertahan Filipina, tim kuat Thailand yang mengoleksi empat gelar, tuan rumah Vietnam dengan koleksi tiga gelar juara dan Australia.

1. Misi Kebangkitan dan Target Tinggi

Mengusung misi kebangkitan, Garuda Pertiwi menargetkan lolos dari fase grup, sebelum melanjutkan perjuangan menuju semifinal dan meraih tiket ke partai final. Target ini menjadi cermin dari tekad kuat untuk meningkatkan level kompetisi dan mental bertanding yang lebih kokoh di level regional.

Pelatih Timnas Putri Indonesia, Joko Susilo menekankan pentingnya konsistensi permainan dan kesiapan mental anak asuhnya. Ia percaya bahwa dengan persiapan matang dan semangat juang tinggi, Timnas Putri mampu mengejutkan publik Asia Tenggara dan melangkah lebih jauh lagi pada ajang ini.

2. Wajah Baru Garuda Pertiwi: Perubahan Strategis di Skuad

Timnas Putri Indonesia. (Foto: PSSI)

Menghadapi ASEAN Women’s Championship MSIG Serenity Cup 2025, skuad Garuda Pertiwi mengalami banyak perubahan dibanding saat berlaga di Piala Asia 2025. Rotasi pemain dilakukan untuk menyusun komposisi terbaik yang lebih adaptif dan solid.

Dalam skuad kali ini, Indonesia hanya membawa tiga pemain naturalisasi, yakni Isa Guusje Warps (penyerang), Estella Loupatty (bek sayap), dan Noa Leatomu (bek sayap). Meski demikian, pelatih Joko Susilo optimis kekuatan kolektif dan semangat nasionalisme tetap menjadi modal utama tim.

Garuda Pertiwi akan berlaga di Grup A bersama tim kuat Thailand, Kamboja, dan tuan rumah Vietnam. Grup neraka ini diprediksi akan berlangsung ketat, dimana Indonesia akan melawan Thailand di laga pertama, dan dua hari setelahnya di lanjut melawan Vietnam selaku tuan rumah dan pertandingan terakhir di fase grup akan melawan kamboja, namun, hal ini bukan halangan bagi Indonesia untuk memberikan performa terbaik di ASEAN MSIG Serenity Cup.