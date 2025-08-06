Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Sore Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia vs Thailand di ASEAN Womens Championship 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |11:11 WIB
Live di RCTI Sore Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia vs Thailand di ASEAN Womens Championship 2025
Pemain Timnas Putri Indonesia, Isa Warps. (Foto: Instagram/isawarps)
JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia vs Thailand di ASEAN Womens Championship 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan yang disiarkan secara live di RCTI itu tepatnya akan berlangsung pada Rabu (6/8/2025) pukul 16.30 WIB.

Pertemuan antara Timnas Putri Indonesia vs Thailand yang digelar di Stadion Lach Tray, Hai Phong, Vietnam itu merupakan laga pembuka Grup A ASEAN Womens Championshop 2025. Karena hanya juara grup dan runner-up saja yang berhak lolos ke semifinal, maka Garuda Pertiwi wajib memetik kemenangan kontra Thailand.

Pasalnya setelah melawan Thailand, Timnas Putri Indonesia masih dihadapkan lawan berat di dua laga Grup A lainnya. Tepatnya Isa Warps dan kawan-kawan bakal berjumpa Vietnam (9 Agustus) dan Kamboja (12 Agustus).

1. Tak Main-Main

Karena tahu lawan sejak fase grup sangat berat, Timnas Putri Indonesia akan langsung mode serius sejak melawan Thailand. Menurut bintang Timnas Putri Indonesia, Isa Warps, pasukannya tidak main-main menghadapi turnamen yang dulunya disebut Piala AFF Wanita tersebut.

Terbukti, pemusatan latihan (TC) sudah dilakukan jauh-jauh hari di Bogor, Jawa Barat. TC itu pun dipimpin oleh pelatih Timnas Putri Indonesia, Joko Susilo.

Selebrasi isa Warps di laga Timnas Putri Indonesia vs Kirgistan (Foto: PSSI)
Selebrasi isa Warps di laga Timnas Putri Indonesia vs Kirgistan (Foto: PSSI)

“Semuanya berjalan dengan lancar. Pelatih baru, rekan setim, dan official semuanya baik," ujar Isa dilansir dari laman Kita Garuda, Rabu (6/8/2025).

Pemain kelahiran 2005 itu mengatakan Timnas Putri Indonesia akan memaksimalkan TC dengan sebaik mungkin. Hal itu karena dia memahami langkah timnya di ASEAN Womens Championship 2025 tidak akan mudah, apalagi Garuda Pertiwi tergabung di grup yang sama dengan Thailand dan Vietnam.

"Kami mempersiapkan turnamen ini dengan sangat serius dan siap untuk bertanding,” ujar Isa.

 

