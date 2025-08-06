Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Thailand di ASEAN Womens Championship 2025 Sore Ini, Klik di Sini!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |08:21 WIB
Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Thailand di ASEAN Womens Championship 2025 Sore Ini, Klik di Sini!
Timnas Putri Indonesia siap hadapi ASEAN Womens Championship 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia vs Thailand di ASEAN Womens Championship 2025 dapat Anda ketahui dalam artikel ini. Pertandingan perdana Grup A ini akan dimainkan pada Rabu, 6 Agustus 2025 pukul 16.30 WIB.

Seperti diketahui, ASEAN Womens Championship 2025 digelar di Vietnam pada 6-19 Agustus 2025. Timnas Putri Indonesia tergabung di Grup A bersama tim-tim kuat seperti tim tuan rumah Vietnam, Kamboja, dan tentu saja Thailand.

1. Thailand Optimistis Bisa Kalahkan Timnas Putri Indonesia

Jelang melawan Timnas Putri Indonesia, pelatih Timnas Putri Thailand, Futoshi Ikeda memastikan pasukannya sudah siap. Ia pun percaya diri Timnas Putri Thailand bisa mengalahkan Garuda Pertiwi.

" Tujuan pertama kami di turnamen ini adalah melaju ke semifinal, dan tujuan selanjutnya adalah mencapai kejuaraan. Kami juga ingin mengembangkan potensi tim dan membantu para pemain kami berkembang melalui turnamen ini,” ungka[ Ikeda, dikutip dari akun Instagram @thaiwomensfootball, dikutip Rabu (6/8/2025).

Ikeda juga menegaskan turnamen ini tidak termasuk dalam kalender FIFA, sehingga pemain dari klub asing (diaspora) tidak dapat bergabung. Namun, ia melihat ini sebagai kesempatan emas bagi para pemain muda untuk berkembang dan mendapatkan pengalaman berharga.

Timnas Putri Indonesia. (Foto: PSSI)
Timnas Putri Indonesia. (Foto: PSSI)

“Seperti yang kita semua pahami, turnamen ini bukan bagian dari Piala Dunia FIFA. Hal ini telah mencegah pemain dari klub asing (diaspora) kami untuk bergabung dengan tim, tetapi saya melihatnya sebagai kesempatan yang baik bagi para pemain muda kami untuk berkembang dan mendapatkan pengalaman guna memperkuat tim kami,” sambung Ikeda.

2. Skuad dan Persiapan Timnas Putri Indonesia

Sementara itu, untuk menghadapi persaingan ketat di turnamen yang dulunya bernama Piala AFF Wanita ini, Timnas Putri Indonesia membawa 23 pemain terbaiknya ke Vietnam. Beberapa nama andalan yang akan memperkuat skuad Garuda Pertiwi adalah tiga pemain keturunan, yaitu Isa Warps, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij.

 

