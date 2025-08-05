Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Claudia Scheunemann Absen Perkuat Timnas Putri Indonesia di ASEAN Womens Championship 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |09:48 WIB
Penyebab Claudia Scheunemann Absen Perkuat Timnas Putri Indonesia di ASEAN Womens Championship 2025
Claudia Scheunemann absen di ASEAN Womens Championship 2025. (Foto: Instagram/@c.a.scheunemann)
A
A
A

PENYEBAB Claudia Scheunemann absen memperkuat Timnas Putri Indonesia di ASEAN Women Championship 2025 akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Putri Indonesia Joko Susilo mengumumkan daftar 23 pemain yang dibawa mengarungi ASEAN Womens Championship 2025 di Vietnam pada 6-19 Agustus 2025.

Dari 23 pemain yang dipanggil, tidak terdapat bintang-bintang yang ambil bagian saat skuad Garuda Pertiwi -julukan Timnas Putri Indonesia- mentas di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 medio Juli 2025. Beberapa di antaranya Iris de Rouw, Felicia de Zeeuw, Emily Nahon dan Claudia Scheunemann.

Claudia Scheunemann absen di ASEAN Womens Championship 2025
Claudia Scheunemann absen di ASEAN Womens Championship 2025

Selain itu, kapten Safira Ika dan Sheva Imut juga dipastikan absen di ajang dua tahunan ini. Lantas, kenapa nama-nama di atas tidak dipanggil?

1. ASEAN Womens Championship 2025 Tak Masuk Agenda FIFA

Laga ASEAN Womens Championship 2025 tak masuk ke dalam agenda FIFA, sehingga klub tak berhak melepas sang pemain ke tim nasional. Sekadar diketahui, mayoritas dari nama-nama di atas berkarier di luar negeri.

Sebut saja Claudia Scheunemann yang mentas bersama Hamburg SV U-17, Felicia de Zeeuw (ADO Den Haag), Iris de Rouw (St John Red Storm) hingga Emily Nahon (Little Rock Soccer).

"Skuad sekarang memang agak berbeda dari yang tampil di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Sebab, turnamen ini di luar kalender FIFA, jadi kami tidak bisa memanggil beberapa pemain yang sedang terikat kewajiban di klub masing-masing," kata Joko Susilo, Okezone mengutip dari laman Kita Garuda, Selasa (5/8/2025).

 

