Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia vs Thailand di ASEAN Womens Championship 2025, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia vs Thailand di ASEAN Womens Championship 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertemuan yang merupakan laga perdana Grup A itu tepatnya akan dimainkan pada Rabu 6 Agustus 2025 sore WIB.

Seperti yang diketahui, ASEAN Womens Championship 2025 digelar di Vietnam pada 6-19 Agustus 2025. Timnas Putri Indonesia tergabung di Grup A bersama tim-tim kuat seperti tim tuan rumah Vietnam, Kamboja, dan tentu Thailand.

1. Bawa 23 Pemain Terbaik

Untuk menghadapi persaingan yang begitu ketat di turnamen yang dulunya bernama Piala AFF Wanita tersebut, Timnas Putri Indonesia membawa 23 pemain terbaiknya ke Vietnam. Sebut saja seperti tiga pemain keturunan, Isa Warps, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij dipastikan menjadi andalan Garuda Pertiwi.

Timnas Putri Indonesia juga tak lagi dipimpin oleh pelatih Satoru Mochizuki yang kini dipindahkan menjadi Technical Advisor. Kini, Isa Warps dan kawan-kawan bakal dilatih oleh Joko Susilo.

Dengan 23 pemain terbaik serta pelatih Joko Susilo, diharapkan Timnas Putri Indonesia bisa bersinar di turnamen ASEAN Womens Championship 2025 tersebut. Apalagi, hanya dua tim terbaik di Grup A saja yang berhak lolos ke babak semifinal.

2. Thailand Siap Lawan Timnas Putri Indonesia

Dari sisi lawan, Timnas Putri Thailand pun siap melawan Garuda Pertiwi. Sejauh ini, mereka sudah berlatih di Vietnam dan meracik strategi terbaik untuk menumbangkan Isa Warps dan kawan-kawan.

Sesi latihan Timnas Putri Thailand dipimpin oleh pelatih kepala asal Jepang, Futoshi Ikeda. Tim memimpin sesi latihan intensif dalam suhu 37 derajat Celcius, dengan fokus pada detail taktik baik untuk menyerang maupun bertahan. Sesi latihan berlangsung selama 1 jam 30 menit.